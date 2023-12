Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on revient sur un joli souvenir bleu, blanc et rouge.

11 septembre 2019. Le 11 septembre, une date pas franchement folichonne pour les États-Unis même si cette fois-ci on ne parle que de sport. Treize ans que Team USA n’a pas perdu un match officiel, ça doit bien taper dans les 50 matchs, mais ce jour-là les Bleus vont réaliser l’irréalisable. Un trio Fournier / Gobert / De Colo exceptionnel, un Frank Ntilikina en parfait facteur X, et côté Américain le jeune Donovan Mitchell est bien trop fort mais bien trop seul. Avant le match le dénommé Kurt Helin avait tweeté que les Américains rencontreraient probablement la Serbie en demi-finale, ce sera finalement France – Argentine et l’une des plus grosses haagrahs de l’histoire du Twitter basket.

Je me suis dit :”tiens si j’allais checker où il en est l’ami Kurt Helin avec son tweet…” J’ai l’impression qu’il est un peu submergé 🤣🤣 pic.twitter.com/VujR7nrqk4

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) September 11, 2019



On vous laisse avec les highlights d’un match rentré dans l’histoire, dans la nôtre, une victoire qui en impulsera une autre deux ans plus tard lors des Jeux Olympiques, avant que les Bleus ne s’inclinent finalement en finale face à la furia de KD. On remet ça pour Paris 2024 ?