Vidéo : le teaser de la NBA pour le Christmas Day !

Comme chaque année, la NBA nous accompagnera à compter de l’heure du dessert et durant toute la soirée du 25 décembre. Comme chaque année, la NBA propose donc aux fans de basket du monde entier de faire monter la hype avec un teaser des matchs. Un petit banger pour l’édition 2023.

La magie de Noël, vue par la NBA. Des enfants émerveillés par leurs petites figurines à l’effigie des grandes stars de la Ligue prenant vie, pour animer la soirée. Une ambiance très festive, des moves iconiques pour nous rappeler le programme de cette journée spéciale. Allez, on regarde ça de suite.

On Christmas Day, we’re giving you the best gift… the gift of GAME. 🎄🏀🎁

With five marquee matchups to fuel the festivities, it’s the gift that just keeps on giving. #NBAXmas pic.twitter.com/qzudF9en4T

— NBA (@NBA) December 11, 2023

Nikola Jokic et ses passes cosmiques, Stephen Curry en mode night night… et LeBron James a la finition signature. Autant d’acteurs qui seront sur les parquets à l’heure d’animer notre 25 décembre. Comme il faut bien, le rappel du programme de cette journée, tous en pull moche et avec un chocolat chaud, bien sûr.

18h : Knicks – Bucks

20h30 : Nuggets – Warriors

23h : Lakers – Celtics

2h : Heat – Sixers

4h30 : Suns – Mavericks

Source : NBA