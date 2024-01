Maintenant que les fêtes sont bien digérées pour tout le monde, les choses sérieuses recommencent avec 12 matchs cette nuit en NBA. Gros programme en haut… et en bas du classement pour un mercredi qui devrait tenir toutes ses promesses.

Le programme de la nuit :

1h : Wizards – Cavaliers

1h : Bucks – Pacers

1h30 : Thunder – Hawks

2h : Nets – Rockets

2h : Raptors – Grizzlies

2h : Pelicans – Timberwolves

2h30 : Blazers – Mavericks

2h30 : Bulls – Knicks

3h : Clippers – Suns

3h : Pistons – Jazz

4h : Heat – Lakers

4h : Magic – Kings

Le match à ne pas rater : Suns – Clippers

Gros duel dans la Conférence Ouest entre deux équipes en forme en ce moment. D’un côté, les Clippers restent sur 8 victoires sur les 10 derniers matchs et l’intégration de James Harden porte ses fruits puisqu’ils sont désormais 4ème de leur Conférence. De l’autre, les Suns ont longtemps attendu que Bradley Beal puisse jouer et comme le dit si bien Jusuf Nurkić, vous pouvez vous arrêter là, ça change tout : les Suns ont enquillé 4 victoires de suite et sont de retour à la 8ème place. L’absence de Kevin Durant côté Suns pour une blessure aux ischio-jambiers rend forcément le choc moins alléchant mais il y a tout de même une bonne odeur de Playoffs. Kawhi vs Booker, PG vs Beal, voilà des match-ups qui sentent bons le parfum Armani, les shoots soyeux à mi-distance et surtout, surtout ne leur présentez pas votre nouvelle copine… Rendez-vous à 3h dans l’Arizona pour un choc qui ne devrait pas décevoir.

Mais aussi…

Bilal Coulibaly qui se frotte à Donovan Mitchell à 1h, on stream fort.

Giannis Antetokounmpo se déplace dans l’Indiana pour la 8ème fois depuis le début de l’année et c’est toujours un spectacle.

OKC en back-to-back se déplace à Atlanta pour confirmer sa bonne forme après la victoire contre les Celtics .

Chicago se déplace au Madison Square Garden, c’est dommage qu’on ne soit plus dans les années 90.

Autre belle affiche dans la Conférence Ouest entre Pelicans et Wolves à 2h : fallait pas trembler pour sortir ça il y a 3 ans.

Detroit joue à Utah pour une 31è défaite dans la saison et relancer la série comme on remet une pièce dans la machine à sous.

Le LeBronico entre Heat et Lakers à 4h.

Test bien sérieux pour la défense du Magic face à l’attaque des Kings à 4h.

Les Français de la nuit

Bilal et les Wizards affrontent les Cavaliers dans une match-up déséquilibrée.

Rudy Gobert va être dans la raquette en même temps que Zion Williamson, sacré test pour le favori au titre de défenseur de l’année.

Killian Hayes va devoir prouver face au Jazz après des mauvaises performances récemment.

Evan Fournier est toujours aux Knicks… allez on y croit, il faut toujours y croire.

On a vérifié, Théo Maledon est bien dans l’effectif des Suns donc on le cite.

Et en G League