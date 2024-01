Performance All-Time : Stephen Curry au sommet avec 62 points face aux Blazers

Il y a des joueurs comme ça, des joueurs qui vous donnent envie de vous lever votre ton lit pour les voir jouer et de vous lever de votre canapé quand vous les voyez jouer. Stephen Curry fait partie de cette classe de joueurs et en est même l’un des plus grands chefs. Retour sur l’un des meilleurs plats en carrière du Chef : sa performance à 62 points, le soir du 3 janvier 2021 face aux Blazers. Spoiler : ce fût épicé.

Article de l’époque sur la perf’ de Steph’

3 ans en NBA, c’est très long. Ce match en est un parfait exemple tant les choses ont changé depuis la saison 2020-21. Pour vous remettre dans le contexte de ce 3 janvier, les Warriors de Kelly Oubre Jr, Eric Paschall et de l’inoubliable Brad Wanamaker affrontent les Blazers de Carmelo Anthony, Enes Kanter et Damian Lillard. Les supporters au premier rang sont remplacés par des bâches et des écrans, COVID oblige, et Stephen Curry tente un projet cheveux longs qui fait encore débat au sein des hautes autorités du mauvais goût.

Si des choses ont changé depuis ce match, d’autres restent immuables. Le feu brûle, Portland est une mauvaise défense et Stephen Curry est un joueur fantastique. Pourtant, durant cette saison, il n’arrive pas à trouver la bonne recette sur les 5 premiers matchs, et au 3 janvier, il tourne “seulement” à 32% à 3-points. Autant dire bien loin des standards d’un joueur à 42% de moyenne en carrière. Les Warriors – au global – étaient en négatif, rien de grave mais l’effectif ne fait alors clairement pas rêver avec beaucoup de jeunes. Ce match contre les Blazers est donc un moment idéal pour lancer l’année 2021 de la meilleure des façons, et la saison au passage. Allez, santé.

Les festivités commencent dès le 1er quart avec 21 points. Mais attention, le Chef ne fait pas de jaloux. Plus on est de fous plus on rit. Gary Trent Jr, Jusuf Nurkić, Carmelo Anthony et consorts passent tous à la casserole dès ce premier acte placé, notamment, sous le signe du drive. 31 points à la mi-temps et déjà +12 pour les Warriors qui peuvent grandement remercier Steph. Mais comme le match, son œuvre n’en est qu’à la moitié.

Lors de la 2ème mi-temps, l’écart reste stable et les Blazers rôdent autour des 10 points. Les Warriors vont plier le game aux lancers et mener de 13 points à 1 minute de la fin. A ce moment, cela fait tout de même 56 points pour Curry, un record en carrière et la victoire. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin quand on peut encore s’amuser. Babyface envoie un shoot de l’autre bout du Golden Gate pour monter à 59 points et sur la possession suivante, Draymond fait du Draymond en remontant la balle en mode NFL pour protéger son meneur qui inscrit son dernier Touchdown. En plongeant. BANG. Quoi de plus curry-esque que ce dernier shoot et la célébration qui va bien, accompagnée par tout le banc qui fait l’avion pour son maestro.

De quoi ? Le match ? Ah oui c’est vrai. Plus personne ne s’y intéresse car l’écart est fait et on profite juste d’un mec qui aura donné tant de bonheur et de sourires à toute la planète NBA, même ceux qui ont pris tarif… tout le monde en gros. The Baby-Faced Assassin.

62 points, 5 rebonds et 4 passes à 18/31 au shoot, 8/16 à 3 points et un merveilleux 18/19 aux lancers sur la bouche de Blazers incapables de stopper le meneur californien. Ce match aura eu le mérite, à l’époque, de rappeler à tout le monde qui est Stephen Curry après une saison galère. Depuis ? Il a gagné un nouveau titre, est devenu le shooter à 3-points le plus prolifique de l’histoire (rien que ça) et continue de nous émerveiller pour encore longtemps… on espère.