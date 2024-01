Les Nets rongés par le manque d’envie, après 2 victoires en 11 matchs

Personne n’en parle ou presque, mais les Nets sont actuellement dans une méforme complète. Seulement deux succès en onze matchs, deux fois face aux terribles Pistons… et un jeu très stéréotypé. Jacque Vaughn, qui avait plutôt bien pris en main ce groupe transformé en février 2023, est en difficulté. À quelques jours du NBA Paris Game, c’est vraiment moche.

Les Nets ont une équipe de soldats. Mikal Bridges a été souvent désigné comme LE patron de ce groupe, mais l’augmentation statistique que l’on espérait n’a pas eu lieu. Le résultat ? Un cinq majeur qui patine, souvent maladroit récemment. Et un jeu qui ne propose pas grand chose de bon, tout du moins de constant.

Les Nets c’est tendu là…

Je sais pas si un petit trip à Paris va soudainement tout arranger, mais la spirale dans laquelle ils sont est très tendue… surtout à 1 mois de la deadline.

Vais faire un focus sur eux un de ces quatre. Vaughn a du boulot.

À commencer par la défense. L’effectif de Brooklyn possède de nombreux joueurs capables de défendre assez bien, et assez longtemps sur un terrain pour embêter comme il faut les meilleurs joueurs de la Ligue. Mikal Bridges, Cam Johnson, Nic Claxton, Day’Ron Sharpe. Du hustle ici et là, mais un terrible manque d’intérêt pour cette partie du jeu. C’est le cas depuis plusieurs matchs, et cela contribue grandement aux défaites. Notamment, pour Mikal Bridges, à celle d’hier face aux Pelicans.

“J’ai eu l’impression que notre défense a gâché notre attaque. Nous n’avons pas assez récupéré de ballons, et nous avons subi des deux côtés du terrain.” – Mikal Bridges.

En attaque, le problème est le même. Spencer Dinwiddie et Cam Thomas, deux des sérieuses options offensives des Nets cette saison, ont affiché un 0 pointé en commun au tir. En cause ? Des tentatives quasiment toutes très compliquées, après des possessions stériles. Un mood bien cradingue, qui déteint sur l’équipe.

“Quand vous traversez une sale passe comme celle-ci, ça vous atteint. Nous devons passer outre. Nous devons juste aller de l’avant et nous concentrer sur ce que nous sommes, une équipe… Il faut enlever ce poids de nos épaules.” – Cam Johnson.

De quoi foutre en rogne Jacque Vaughn, principal concerné par ces mauvais résultats. Le coach des Nets met la faute – lors du match de la nuit dernière face à la Nouvelle-Orléans – sur le manque d’envie de son groupe. La question se pose alors : aujourd’hui, Jacque Vaughn est-il encore l’homme de la situation ? À un mois de la trade deadline hivernale, qui sera sans doute l’opportunité pour d’autres équipes d’être agressives sur certains profils évoluant à Brooklyn, le timing est – très – mal choisi.

“C’est comme un combat de boxe. Quand vous vous faites cogner, quelle réponse vous donnez ? On ne peut pas imaginer que prendre des tirs est une réponse. Si vous voulez vraiment gagner, alors vous vous jetez au sol, vous y allez à fond, vous vous coupez, vous vous faites des bleus, et vous rentrez chez vous épuisé. On ne l’a pas encore intégré. C’est aussi simple que ça.” – Jacque Vaughn.

Le calendrier des Nets à venir peut leur permettre de prendre quelques victoires, avec notamment deux matchs contre les Blazers. Pour autant, impossible de penser à un succès sans y mettre de la hargne. Un comble qu’on ait même à évoquer le concept de hargne pour une équipe composées de cols bleus, prêts à tout donner. Et c’est bien le signe qu’un problème existe.

