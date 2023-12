Trêve de In-Season Tournament et retour à notre belle et classique saison régulière. Toutes les équipes éliminées lors des phases de poule sont de retour sur les parquets et donc 11 matchs sont au programme cette nuit.

Le programme de la nuit :

1h00 : Wizards – Sixers

1h00 : Pistons – Grizzlies

1h00 : Cavaliers – Magic

1h30 : Wolves – Spurs

1h30 : Hawks – Nets

1h30 : Raptors – Heat

2h00 : Rockets – Thunder

2h00 : Bulls – Hornets

2h30 : Mavericks – Jazz

4h00 : Clippers – Nuggets

4h00 : Warriors – Blazers

Le match à ne pas rater : Wolves – Spurs

Le fait que sur onze rencontres, nous choisissons de mettre en lumière cette affiche, cela vous indique bien que ce n’est pas la meilleure nuit de l’histoire de la NBA sur le papier, mais nous ne demandons qu’à être surpris. Toujours est-il que ce Wolves – Spurs est attirant pour plusieurs raisons :

Il s’agit du duel des extrêmes entre la meilleure et la pire équipe de la Conférence Ouest. La franchise du Minnesota doit continuer de prouver qu’elle a passé un cap en étant sérieuse contre une équipe qui ne devrait pas lui poser de problèmes. Ces dernières années, les Wolves étaient régulièrement défaits lorsqu’ils étaient favoris, ce qui est moins le cas depuis la mi-octobre.

San Antonio doit montrer du mieux. Perdre oui, se manger des torgnoles tous les deux soirs, moins. Les Spurs n’ont plus le moindre joueur à l’infirmerie et doivent ainsi montrer des signes de progrès. Victor Wembanyama – de retour après un match d’absence – commence à gagner en régularité et a passé la barre des 20 points lors de ses quatre dernières sorties, le reste de l’effectif doit suivre.

Cette rencontre est la deuxième entre Victor Wembanyama et Rudy Gobert en NBA. Le plus âgé des deux s’était imposé lors de leur première confrontation mais Wemby lui avait causé du tort en compilant 29 points, 9 rebonds et 4 contres.

Mais aussi …

Le premier duel entre Bilal Coulibaly et Nicolas Batum.

Une inflammation de la rétine devant Detroit – Memphis

Le Magic voudra montrer à Cleveland que c’est lui le patron maintenant.

Trae Young pour un nouveau carton face aux Nets.

Le match de la dureté entre Raptors et Heat.

La bataille des fanbases entre Rockets et Thunder.

Une fracture de la rétine devant Bulls – Hornets.

Keyonte George va pouvoir admirer de près Luka Doncic.

Les Clippers new-look contre les champions en titre. Un maximum de All-Stars sur le terrain.

Les Warriors qui profitent de la curse en se relançant face aux Blazers ?

Les Français de la nuit

Passage de témoin entre Nicolas Batum et Bilal Coulibaly.

Killian Hayes doit conforter sa place dans le cinq majeur.

Victor Wembanyama contre Rudy Gobert.

Peut-être Ousmane Dieng, Olivier Sarr, Rayan Rupert, Moussa Diabaté et Sidy Cissoko.

Et en G League ?