Chris Paul et Andrew Wiggins devraient retrouver les parquets ce soir contre Portland. Le premier était blessé à la jambe, le second au doigt. (Source : NBA Injury Report)

Touché à la hanche, le pivot du Heat Bam Adebayo n’a lui toujours pas de date de retour… (Source : Sun-Sentinel)

Kristaps Porzingis (mollet) assure qu’il retrouvera les parquets vendredi contre New York. (Source : NBC Sports Boston)

Parmi les joueurs majeurs qui pourraient retrouver les parquets ce soir : Jamal Murray (Nuggets) et Anfernee Simons (Blazers), tous les deux listés comme incertains. (Source : NBA Injury Report)

P.J. Tucker pense qu’il n’y a pas assez de ballons pour satisfaire tout le monde chez les Clippers. On n’a pas le contexte exact de la quote, mais pas besoin de l’avoir pour la valider.

Il y a aussi des trades en G League : les Stockton Kings (affiliés à Sacramento) ont récupéré Stanley Johnson des Sioux Falls Skyforce. Pour info, l’effectif principal des Kings possède une place de libre… (Source : Sacramento Bee)

En parlant de G League, le 4e choix de la Draft 2023 Amen Thompson va y faire un tour, lui qui revient d’un mois d’absence à cause d’une blessure à la cheville. (Source : USA Today)

D’après Shams Charania, les Knicks surveillent le marché des transferts, eux qui envisagent d’ajouter une star à leur roster. Bref rien de nouveau sous le soleil.

Les Kings ont offert une extension de contrat de deux ans à De’Aaron Fox avant le début de saison, par principe. Le Renard a logiquement refusé alors qu’il lui reste trois saisons sur son deal actuel. Pour rappel, il peut devenir éligible à une extension supermax s’il est nommé dans une All-NBA Team en 2024 (Source : Chris Haynes)

Kevin Durant pense que les Lakers vont gagner le In-Season Tournament. Pas étonnant après s’être fait enfler de la sorte…

