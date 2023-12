Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec un merveilleux souvenir, celui des 60 points de Kobe Bryant pour sa retraite.

Chaque nuit ou presque, une action, un tir, un crossover nous fait penser à Kobe Bryant. La légende des Lakers, celle qui a remporté cinq titres NBA avec les Angelinos. Un monument du sport US qui a tiré sa révérence d’une manière unique. 60 points face au Jazz, le panier pour la gagne… devant un Staples Center complètement fou. Le premier rang, courtside, est rempli par tout le gratin d’Hollywood. Snoop Dogg, Shaquille O’Neal, de nombreux acteurs… et plus globalement, le monde assiste à la dernière du Black Mamba. David Beckham est aussi sur place, c’est dire l’aura du 24 des Purple and Gold. Un moment de légende qui a même éclipsé la fin de saison historique des Warriors (73-9, meilleur bilan all time en régulière). Parce que voilà, Kobe Bryant dépasse le cadre même du sport. C’est une légende !

Source : BeIN Sports