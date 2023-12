S’il gagne le In-Season Tournament, Jose Alvarado offrira les 500 000 dollars à ses filles

Qualifié pour les demi-finales du In-Season Tournament avec les Pelicans, Jose Alvarado a l’opportunité de remporter 500 000 dollars en cas de victoire finale. Un joli pactole qu’il compte… offrir à ses filles.

500 000 dollars, c’est effectivement la somme que remportera chaque joueur de l’équipe vainqueur du In-Season Tournament. Une somme qui a de quoi motiver n’importe quel basketteur NBA, même les plus fortunés, et notamment Jose Alvarado.

Mais alors que certains réfléchissent à ce qu’ils vont pouvoir s’offrir de beau, le joueur des Pelicans a déjà une idée très claire de ce qu’il fera de cet argent en cas de victoire.

“Je ne toucherai pas à cet argent” a déclaré Alvarado à Andscape. “Financièrement je ne manque de rien. Alors pourquoi ajouter tout cet argent ? Je préfère qu’elles (ses filles, ndlr.) le récupèrent. C’est une belle opportunité pour faire cela. Beaucoup de gens n’ont pas cette chance, mais moi oui. Je ne veux pas que mes enfants s’inquiètent de quoi que ce soit. […] Ils ont leur vie à vivre et je ne veux pas qu’ils soient en difficulté.”

Oh que c’est beau !

Papa de trois petites filles, Jose Alvarado placera cet argent sur un compte épargne, bien au chaud. Un geste pas anodin pour un joueur qui est clairement en bas de l’échelle en matière de salaire annuel en NBA. En effet, le meneur des Pelicans touche cette saison 1,8 million de dollars, avec seulement 1,1 million garanti. C’est très loin des 35 millions de billets verts que touchent ses coéquipiers C.J. McCollum, Brandon Ingram et Zion Williamson.

If the New Orleans #Pelicans win #NBA in-season tournament, guard Jose Alvarado already has plans for $500,000 prize money with his daughters in mind. @andscape https://t.co/45guANG0M9

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) December 6, 2023

En demi-finale du In-Season Tournament, Jose Alvarado est déjà assuré de toucher 100 000 dollars. Une qualification en finale du tournoi ajouterait 100 000 dollars de plus à ce total, tandis qu’un titre serait donc synonyme de 500K.

Pour cela, Alvarado et ses copains des Pelicans devront d’abord battre les Lakers et les arbitres jeudi soir, avant une potentielle finale contre Milwaukee ou Indiana.

Source texte : Andscape