Zaccharie Risacher n’est pas la seule pépite française à briller dans les compétitions européennes. Tidjane Salaün a éclaboussé la Champions League de son talent face à Darussafaka ce mardi soir.

Tidjane c’est la Champions League, Tidjane c’est la Champions League, Papapapa, Tidjane c’est la Champions League, F*ck si t’es pas d’sa team.

Après ce classique de la variété française, il est important de recentrer le propos. Ce mardi soir, Tidjane Salaün a réalisé la plus belle performance de sa carrière en Champions League face à Darussafaka. L’ailier de Cholet a inscrit 24 points à 9/13 au tir et à 5/6 depuis le parking de la Meilleraie. Cette performance a grandement contribué au succès de son équipe face au club turc. Une victoire très importante puisqu’elle permet au club vendéen de prendre la deuxième place d’un groupe très serré (en compagnie de Tenerife, Riga et donc Darussafaka) à une journée de la fin.

Monster game from Tidjane Salaun in the FIBA Champions league, dropping 24 points (5/6 3P) in an important win over Turkish team Darussafaka. The 6’10 18-year old French forward is ranked No. 15 in the ESPN draft projections. pic.twitter.com/szOpdFT8fu

— Jonathan Givony (@DraftExpress) December 5, 2023

Salaün est un ailier de 2m06 capable d’être efficace au large comme plus près du panier. En défense, il peut défendre sur les postes 2 à 4 sans problème. Né en août 2005, le diamant est encore un peu brut, mais son potentiel intrigue. La preuve, ESPN l’a placé à la quinzième place de sa dernière Mock Draft. Il n’est en revanche “que” 31e chez Bleacher Report et 35e chez Sports Illustrated. Nul doute que cette performance pourrait lui faire gagner des points chez de nombreux scouts.

Ce n’est pas la seule belle performance de Tidjane Salaün cette saison. Dans le championnat de France, le Choletais a inscrit 12 points contre Boulogne-Levallois début octobre et 13 contre l’ASVEL plus récemment. En Ligue des Champions, il avait déjà inscrit 24 unités pour permettre à son équipe de se qualifier dans la compétition et 15 contre Tenerife en phase de groupe.

Tenerife qui est d’ailleurs l’équipe que Cholet devra battre le 19 décembre prochain pour s’assurer la qualification pour la prochaine étape du tournoi européen.

Source texte : Jonathan Givony / ESPN