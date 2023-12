S’il reste un joueur exceptionnel, Draymond Green a de plus en plus tendance à péter les plombs, à tel point qu’on se demande parfois ce qui s’est passé dans sa vie pour qu’il agisse comme ça. Rasheed Wallace, champion NBA avec les Pistons 2004, a une explication.

Né à Saginaw dans le Michigan, Draymond Green a grandi à 150 kilomètres de Detroit. Il n’avait que 15 ans quand les Pistons étaient au sommet de la NBA (oui oui c’est arrivé), eux qui ont remporté le titre en 2004 avant de retourner en Finales l’année suivante. C’était l’époque où Rasheed Wallace et ses copains intimidaient la Ligue avec leur jeu très dur, très physique et surtout très défensif. Des caractéristiques qu’on retrouve chez Draymond aujourd’hui, pour le meilleur et pour le pire.

Aux yeux du Sheed, cela n’est pas un hasard. Bien au contraire.

“C’est de notre faute” a déclaré Wallace sur le podcast de Gilbert Arenas, faisant référence aux Pistons 2004. “C’est de ma faute, de la faute de Ben Wallace, Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Corliss Williamson, et tous ceux qui étaient dans notre vestiaire. Parce que Draymond a grandi dans notre vestiaire. L’un de ses meilleurs amis était le fils du manager général.”

Le manager général des Pistons à l’époque, c’était Joe Dumars. Son fils Jordan n’a qu’un an de moins que Draymond, et visiblement ils étaient suffisamment proches en tant que gamins pour que Green reçoive un accès privilégié dans les coulisses de l’équipe de Detroit.

“Il était toujours autour de nous : à l’entraînement, dans les vestiaires, après et avant les matchs. Donc il a entendu le langage qu’on pouvait utiliser. Tout le monde le sait, quand les caméras ne sont pas là, le langage est différent. Il a entendu tout ça, et c’est pour cela qu’il fait toutes ces conneries d’intimidation aujourd’hui.” – Rasheed Wallace

Presque 20 ans plus tard, Joe Dumars – chef des opérations basket de la NBA – délivre suspensions et amendes à l’encontre de Draymond Green. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, Dumars ayant servi de mentor à Draymond pendant ses jeunes années au lycée et à l’université de Michigan State. Mais quand vous tentez d’étrangler un joueur adverse en pleine bagarre, difficile d’échapper aux sanctions.

Pour l’anecdote, sachez que Draymond Green n’est plus qu’à dix expulsions d’égaler le record all-time en NBA. Devinez à qui il appartient aujourd’hui ? Rasheed Wallace évidemment.

Source texte : GilsArenaShow

“That’s our fault… cause [Draymond] grew up in our locker room… that’s why he doing the bully sh*t he doing now.”

Sheed on how the 2004 Pistons influenced Draymond Green pic.twitter.com/y9B5gksMGt

— Gilbert Arenas (@GilsArenaShow) December 5, 2023