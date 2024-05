Voilà un moment qu’ils le cherchaient, ils l’ont désormais trouvé ! D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, le nouveau président des opérations basket à Detroit s’appelle donc… Trajan Langdon.

Après une saison bien dégueu même pas récompensée par un pick dans le top 3 de la Draft, les Pistons s’étaient mis en quête d’un nouveau président des opérations basket, eux qui n’en avaient… aucun depuis plusieurs années. A fond sur le dossier Tim Connelly des Wolves, c’est finalement le General Manager des Pelicans Trajan Langdon qui atterrira à Detroit, étant donné que les Pistons n’ont jamais ce qu’ils veulent.

ESPN Sources: The Detroit Pistons have landed on Trajan Langdon to become the franchise’s new President of Basketball Operations and sides are beginning work on a deal for New Orleans’ GM to oversee organization. pic.twitter.com/WlQOifb4jY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 23, 2024

Scout des Spurs entre 2012 et 2014, Trajan Langdon était devenu le directeur de l’administration des joueurs lors des deux premières Finales NBA des Cavaliers, en 2015 et 2016. Il était ensuite devenu assistant General Manager des Nets jusqu’à 2019, s’occupant de l’équipe de G League les deux dernières saisons, avant de connaître cinq saisons en tant que General Manager avec les Pelicans. Le nouveau “POBO” de Detroit va devoir travailler cet été avec les picks 5 et 53 à la Draft, un cap space d’environ 62 millions de dollars, et les Free Agency d’Evan Fournier, James Wiseman et Simone Fontecchio.

Le potentiel move à surveiller en premier avec l’arrivée de Langdon à Detroit ? Un trade pour Brandon Ingram. Au vu de sa précédente expérience en Louisiane, il a été chuchoté du côté du Michigan que le dossier serait à suivre de près cet été, les Pistons pouvant offrir un contrat max à l’ailier grâce à tout leur cap space. L’agent de BI est de plus Jeff Schwartz, le même que celui de Cade Cunningham, et Detroit pourrait adjoindre son cinquième pick de Draft et certains de ses jeunes joueurs aux négociations. Avec le futur de Ingram de plus en plus incertain dans le Bayou, l’arrivée de son ancien GM à Detroit rabat les cartes pour anticiper la prochaine équipe de BI.

Pas de Tim Connelly à Detroit, c’est donc Trajan Langdon qui assurera la fonction de président des opérations basket. Après que le poste ait été laissé vacant plusieurs années, Langdon va avoir du boulot à faire pour remettre ces Pistons sur le droit chemin.