Le programme de la nuit en NBA : Victor Wembanyama se déplace chez Rudy Gobert à 2h !

Après une nuit qui ne nous a pas émerveillée, la NBA ne nous laisse pas tomber un deuxième soir de suite. 11 matchs au programme NBA de la nuit : des chocs entre équipes en forme, des rivalités bien historiques et un duel en altitude entre deux pivots qui parlent la langue de Molière. On vous envoie le gros menu !

Le programme de la nuit :

1h : Cavs – Mavs

1h : Magic – Nets

1h : Wizards – Warriors

1h30 : Celtics – Sixers

1h30 : Hawks – Jazz

1h30 : Knicks – Pelicans

2h : Wolves – Spurs

2h : Bulls – Pistons

2h : Bucks – Hornets

4h : Thunder – Rockets

4h : Blazers – Heat

Le match à ne pas rater : Cavs – Mavs à 1h

Des équipes dont le bilan sur les 10 derniers matchs est aussi proche que les trois dernières lettres de leur nom abrégé. C’est-à-dire ? La même chose. 7 victoires pour 3 défaites et des excellentes dynamiques qui se poursuivent. Les Mavs sont très bons depuis quelques temps et les changements à la deadline n’ont fait que renforcer cette équipe. Surtout, ils ont un maestro niveau MVP en la personne de Luka Doncic qui aime beaucoup les gros matchs. Il faut évidemment deux équipes et en face, on a simplement le 2ème de la Conférence Est. Les Cavaliers sont embêtants pour n’importe qui et possèdent aussi un excellent créateur : Donovan Mitchell. Ça promet un gros choc pour bien commencer la nuit !

Mais aussi…

Les Nets devraient profiter des parcs d’Orlando à défaut de gagner face au Magic.

Bilal Coulibaly et les Wizards reçoivent des Warriors en pleine bourre.

Un duel qui fait toujours des étincelles entre Celtics et Sixers, pas de Joel Embiid pas d’espoir ?

Le Quin Snyder-ico entre Hawks et Jazz à 1h30.

Très gros match au Garden avec les Pelicans qui se pointent chez des Knicks également adeptes du vol en ce moment.

Les Wolves reçoivent les Spurs à 2h du mat’.

Bulls – Pistons à 2h : bienvenue en 1989, t’en penses quoi des Jordan Rules ?

La possibilité de créer une vraie série pour les Bucks face aux Hornets.

Thunder – Rockets à 4h pour un James Harden-ico ou un Westbrook-ico, comme vous voulez.

Les Blazers accueillent le Heat en grande forme pour un Lillard-ico.

Les Français de la nuit

Rudy Gobert va recevoir Victor Wembanyama pour un duel de pivot Franco-français à ne manquer sous aucun prétexte.

Les Pistons d’Evan Fournier se déplacent à Chicago.

Ousmane Dieng et Olivier Sarr avec le Thunder pour profiter d’un peu de temps de jeu face aux Rockets ?

Rayan Rupert avec les Blazers pourrait profiter des nombreux blessés dans l’Oregon.

Et en G League