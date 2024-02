Miami Heat : le contender masqué ? Apéro TrashTalk

Le Heat enchaîne. 8 victoires en 10 matchs, un calendrier à venir pas franchement trop dur, et les Playoffs qui se rapprochent. L’odeur du sang ? Sans doute, pour un groupe dont on ne parle que peu depuis le début de saison mais qui sera certainement au rendez-vous du printemps. Justement, parlons en dans l’Apéro TrashTalk !

La chaîne YouTube préférée des fans de basket, du Nord au Sud en passant par le Poitou

Vous connaissez cette période de l’année ? C’est celle où le Heat se réveille et Miami nous cale une fin de saison de dingue pour secouer la Conférence Est. Mais ce groupe peut-il nous refaire le coup de l’année dernière ? Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro seront-ils au rendez-vous ? Boston va gérer cette fois ? Mettez vos plus belles lunettes, c’est l’heure de l’Apéro Miami !