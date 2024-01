Au bout du suspense, le Jazz a pris le meilleur sur une équipe des Pistons accrocheuse mais trop juste au finish. Utah confirme son regain de forme avec une 3ème victoire de rang alors que Detroit reste dans les bas-fonds de la Conférence Est avec une énième défaite.

Pour la feuille de match, c’est par ici.

On va pas mentir, c’est pas la rencontre qu’on avait entouré en premier sur l’agenda pour ce mercredi Panzani mais Jazz comme Pistons ont su nous divertir avec un scénario à suspense conclu par un money time fou. Si Utah a remporté la win au final, c’est bien Detroit qui a mené au score pendant la grande majorité du match. En tête au tableau d’affichage, les hommes de Monty Williams n’ont jamais su créer un véritable break pour enterrer une fois pour toute Utah. Les Mormons ont répondu à chaque coup de butoir, restant dans les roues des joueurs du Michigan en attendant le moment fatidique pour frapper.

Alors qu’ils avaient repris une dizaine de points d’avance en début de money time, les Pistons ont subi le show Jordan Clarkson. Pourtant dans le dur dans le premier acte, le JC local s’est réveillé au retour des vestiaires jusqu’à devenir HIM en fin de match, avec des paniers plus clutch les uns que les autres. Avec Markkanen pour l’aider et une défense qui fait les stops qu’il faut au bon moment, Utah est parvenu à revenir au score à 1 minute de la fin et même à passer devant sur un nouveau missile à 3-points de Jordan Clarkson ! Bojan Bogdanovic lui rend la pareille mais on n’est pas au bout de nos émotions.

LAURI MARKKANEN GIVES THE JAZZ THE LEAD 😱

ALEC BURKS ANSWERS RIGHT BACK TO TIE THE GAME AT THE BUZZER 🤯

Pistons vs. Jazz is heading to OT!pic.twitter.com/jnI1QiYxkt

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 4, 2024

Markkanen croit libérer tout un peuple mais Alec Burks refroidit tout l’état avec un shoot improbable pour envoyer les deux équipes en prolongation. Ironie de l’histoire, Bogdanovic et Burks ont longtemps porté les couleurs… du Jazz. Briller face à son ex toussa toussa hein.

En overtime, Collin Sexton sort de sa boîte pour mettre les siens sur les bons rails mais Detroit ne lâche rien avec Cade Cunningham notamment. Jordan Clarkson est encore là pour finir le boulot avec une nouvelle bombe à 3-points puis du sang-froid aux lancers pour terminer les Pistons. Detroit peut avoir des regrets mais Utah a été plus létal dans les dernières minutes et peut savourer sa victoire.