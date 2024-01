Il aura fallu s’arracher mais les Kings ont tenu bon sur leur terrain face à une équipe du Magic qui est passée proche d’un gros coup. Paolo Banchero (43 points) aura tout donné pour Orlando mais la paire Sabonis – Monk aura eu le dernier mot.

Deux cinquièmes de Conférence qui se font face, ça donne logiquement un match de haut niveau et digne d’une affiche de Playoffs. Un match qui aura poussé jusqu’à tard dans la nuit ou tôt au matin comme vous préférez. La faute à deux équipes qui se sont rendues coup pour coup.

Après une entame relativement équilibrée, c’est Sacramento qui a pris les devants. Keegan Murray rentrait tout dans le premier acte, c’est désormais Malik Monk qui se met à flamber. L’arrière envoie un parfait 5/5 du parking dans le quart-temps et les Kings prennent 16 longueurs d’avance malgré la montée en puissance de Paolo Banchero. Touchés mais pas coulés, les joueurs du Magic réalisent un run au retour des vestiaires avec une montée en puissance de Jalen Suggs à 3-points puis l’apport de Wendell Carter Jr. et Caleb Houstan pour revenir à hauteur. On tient notre match serré !

MALIK MONK IS HEATING UP.

3 straight triples… he's 5-6 from deep 🔥

Magic-Kings

📲 https://t.co/GJCtXro86M pic.twitter.com/79uJ3pGQCM

— NBA (@NBA) January 4, 2024

Le Magic tient sa chance et Paolo Banchero est dans son monde. L’Italo-Américain ajoute 12 points supplémentaires dans le money time et il est bien secondé par le surprenant Chuma Okeke à 3-points. Il faut tout le talent de Malik Monk (37 points, 9 passes en sortie de banc) et l’apport de l’indispensable Sabonis, auteur d’une ligne de stats de glouton (22 points, 23 rebonds, 12 passes !) pour que Sacramento tienne. Alors que Banchero pense offrir la victoire aux siens avec deux paniers à la suite, Monk arrache la prolongation.

Domantas Sabonis tonight:

22 PTS

23 REB

12 AST

He's is the first player since Wilt Chamberlain to reach those thresholds in a game 🤯

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 4, 2024

La double overtime sera l’occasion pour Banchero de réaliser son nouveau record en carrière avec 43 points mais la star d’Orlando va craquer dans la seconde prolongation alors que De’Aaron Fox va sortir la tête de l’eau après un match compliqué pour le meneur. Le renard inscrit deux paniers capitaux et il décale aussi Keegan Murray à longue distance. Paolo Banchero a encore la balle de l’égalisation mais cette fois son tir ne fait pas mouche. Au bout de l’effort, Sacramento l’emporte !