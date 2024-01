En scred’, Isaiah Hartenstein est en train d’enchaîner les meilleures performances de sa carrière et de mettre tout le Madison Square Garden d’accord. Celui qui était le remplaçant du subalterne en début de saison est désormais l’une des raisons principales du succès des New York Knicks.

Isaiah Hartenstein a peut-être le même prénom que l’ancien meneur magique des Boston Celtics, mais il n’a lui pas besoin d’envoyer 15200 tweets de pitié pour attirer l’attention d’une franchise. Le pivot des New York Knicks, de part ses performances récentes, est en train de s’assurer un avenir durable en NBA.

Isaiah Hartenstein ne touche “que” 8 millions de dollars cette saison et est en train de prouver qu’il en mérite chaque centime. Le pivot était destiné au banc de touche du Madison Square Garden, mais profite désormais de la blessure de Mitchell Robinson pour démarrer les rencontres du côté de New York. Très en place défensivement, il parvient presque à faire oublier l’absence du titulaire habituel du poste. Les résultats n’en sont pas ou peu impactés et Tom Thibodeau lui accorde de plus en plus de minutes et de confiance.

En attaque, ce que fait Isaiah Hartenstein n’a rien de génial … mais tout d’efficace. Le pivot se place bien, pose d’excellents écrans et profite de ses bonnes mains pour finir les actions avec régularité près du cercle. Le natif de l’Oregon tourne à 59% au tir cette saison et surprend également à la création. De plus en plus utilisé en tant que facilitateur par Tom Thibodeau, qui a déclaré, au micro de Ian Begley de SNY, vouloir s’en servir encore plus dans ce rôle après la victoire face aux Bulls la nuit dernière, il dépasse régulièrement les 3 ou 4 passes décisives par match ces derniers temps.

Mais c’est surtout en défense qu’Isaiah Hartenstein brille. Il est le dernier rempart de la muraille des Knicks et assume ce rôle sans le moindre problème. Il gobe les rebonds par quinzaine et ne se prive pas pour contrer ceux qui osent s’approcher de son cercle. Face aux Wolves par exemple, il a terrorisé Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Naz Reid, ce qui a grandement aidé les Knicks à s’emparer de la victoire.

Isaiah Hartenstein a la mentalité New York. Il est un soldat prêt à mettre la tête là où certains n’oseraient pas glisser le petit doigt. Il semble être un coéquipier apprécié et prend de plus en plus la place de coqueluche du Madison Square Garden laissée vacante récemment par Immanuel Quickley.

Depuis 10 matchs, Isaiah Hartenstein tourne à 7,6 points, 10,8 rebonds et 1,7 contres de moyenne. Les statistiques brutes sont bonnes, mais ne disent pas tout de son impact tant il est un spécialiste des petites choses qui ne se voient pas sur un parquet.

Contre Chicago la nuit dernière, il a réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière avec 10 points, 20 rebonds et 5 contres.

Isaiah Hartenstein est en fin de contrat cet été et s’il continue sur cette lancée, le grand gaillard pourrait bien aller chercher un bon paquet de dollars.

