Clint Capela transféré par les Hawks avant la trade deadline ?

Ça risque de bouger du côté d’Atlanta avant la trade deadline. Après les rumeurs concernant Dejounte Murray, c’est au tour de Clint Capela d’être au centre des attentions, et le pivot suisse intéresserait de nombreuses franchises souhaitant se renforcer à l’intérieur.

Les Hawks sont l’une des franchises dont on parle le plus et c’est logique. Avec une équipe qui devrait être compétitive, Trae Young et ses potes ne sont que 11e de la Conférence Est. Il y a de la frustration et les timelines de certains joueurs ne sont pas alignées. Le développement d’Onyeka Okongwu et de Jalen Johnson notamment pourrait pousser la franchise à trader Clint Capela, qui touche un peu plus de 20 millions de dollars par an et sera free agent à la fin de la saison prochaine.

New on @ClutchPoints:

The Hawks are showing more interest in trading veteran center Clint Capela, with the Lakers and Knicks named as possible trade suitors. https://t.co/1L3q552NGX

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 15, 2024

C’est Brett Siegel de ClutchPoints qui révèle l’information, ajoutant que quatre franchises sont sur le dossier : Lakers, Knicks, Kings et Rockets.

Clint pourrait rejoindre le Far-West et les Lakers dans une équipe en difficulté. Cependant, les Angelinos sont coutumiers du fait et un trade peut les rendre très dangereux une fois arrivés en post-season. Il pourrait accompagner ce gros volatile dans la peinture qu’est Anthony Davis pour former une raquette très dangereuse, à l’image de celle avec JaVale McGee / Dwight Howard championne en 2020. Le run de Playoffs de l’année dernière doit également donner des idées à Rob Pelinka qui capitalise sur les dernières années de LeBron (ça va il a de la marge…).

Pour les Knicks, la blessure de Mitchell Robinson représente forcément une explication. Mais l’affirmation d’Isaiah Hartenstein en tant que titulaire et le possible retour de Mitch peuvent changer les plans.

Les Kings doivent sûrement vouloir l’associer à Domantas Sabonis qui décalerait ainsi au poste 4. Mais l’intérieur lituanien est très bon au poste 5 et l’association pourrait briser l’alchimie offensive créée par Mike Brown. Pas certain qu’ils aient intérêt à lâcher des pièces pour ce profil. Sachant qu’ils s’intéressent aussi à Pascal Siakam ou Zach LaVine, cela fait plus sens tactiquement.

Concernant les Rockets, ce serait un retour à la maison pour Clint Capela, qui a évolué à Houston aux côtés de James Harden entre 2014 et 2020. Les Fusées veulent ajouter de la profondeur derrière Alperen Sengun, mais à 20 millions la saison ça risque de faire un peu cher.

L’objectif pour les Hawks est de responsabiliser de plus en plus les jeunes et de se séparer de gros contrats pour faire de la place dans le cap space. Clint Capela ne semble ainsi plus vraiment rentrer dans les plans d’Atlanta.

__________

Source texte : ClutchPoints