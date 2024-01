Jae Crowder (Bucks) de retour demain face aux Cavs

Bonne nouvelle côté Bucks ce mardi : le vétéran Jae Crowder quitte l’infirmerie et va retrouver les terrains très vite. Normalement dès demain contre Cleveland.

Tiens on l’avait presque oublié. Absent des parquets depuis le 11 novembre, Jae Crowder a été autorisé à retrouver les parquets d’après Shams Charania de The Athletic. Pour rappel, l’ailier de 33 ans avait dû se faire opérer après avoir été victime d’une déchirure au niveau des adducteurs et de l’abdomen.

Milwaukee Bucks forward Jae Crowder – out for last two months with core muscle surgery – has been cleared to return to the lineup Wednesday vs. the Cavaliers in Cleveland, sources tell @TheAthletic @Stadium. Crowder is among Bucks leaders in minutes per game, impacting both ends. pic.twitter.com/WZlvD7hGEg

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 16, 2024

S’il n’a joué que neuf matchs avec les Bucks cette saison, Jae Crowder s’est montré précieux avec des stats de 8 points, 4 rebonds et presque 1 interception en 27 minutes de jeu. Cerise sur le gâteau : il tournait à plus de 51% de réussite à 3-points, son meilleur chiffre en carrière.

En plus de son adresse extérieure, Crowder apportera dureté et expérience aux Bucks, ce qui ne leur fera pas de mal. On rappelle que Milwaukee n’est que 19e à l’efficacité défensive cette saison, et 24e au nombre de points encaissés par match. Milwaukee devra resserrer les boulons pour se rapprocher de Boston au sommet de l’Est.

Source texte : The Athletic