Les Nets envoient Jae Crowder aux Bucks en échange de cinq seconds tours de Draft !

Transféré la nuit dernière du côté de Brooklyn dans le deal de Kevin Durant, Jae Crowder n’aura même pas le temps de défaire ses valises. L’ailier est déjà échangé : il rejoint les Bucks contre cinq seconds tours de Draft.

Au placard depuis des mois à Phoenix, Jae Crowder a enfin eu l’occasion de sortir un peu prendre l’air. Envoyé à Brooklyn avec Mikal Bridges et Cam Johnson pour récupérer Kevin Durant, Jae Crowder ne fera lui pas de vieux os au Barclays Center. Comme le laissaient entendre les rumeurs en début de journée, c’est un simple coucou que fera le bulldog à Big Apple. Selon Shams Charania de The Athletic, les Nets ont en effet pu trouver un terrain d’entente avec les Bucks pour le transfert de Crowder.

The Milwaukee Bucks are acquiring Jae Crowder in a trade with the Brooklyn Nets for five second-round picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Un deal qui se fera même à trois équipes puisque Shams nous indique que les Pacers se greffent aux négociations pour jouer les facilitateurs. Si on résume les acquisitions de chacun :

Milwaukee obtient : Jae Crowder

Brooklyn obtient : trois seconds tours de Draft

Indiana obtient : Jordan Nwora, Serge Ibaka, George Hill et trois seconds tours.

Côté Brooklyn, on fait le plein de picks pour récupérer un peu de capital Draft. Le trade de James Harden avait vidé les coffres et ce deal, additionné à celui de Kevin Durant va permettre à Sean Marks de s’offrir plus d’options pour le futur.

Après plusieurs semaines à négocier avec les Suns, Milwaukee a enfin mis la main sur Crowder. Il aura fallu qu’il parte à Brooklyn pour y arriver. Le bon petit soldat qui va faire du bien aux Bucks, expérimenté, qui se donne à 1000% sur le terrain, du gros hustle. En clair, les Bucks nous font une P.J. Tucker 2.0 et on imagine déjà les cinq de la mort que va nous sortir Budenholzer avec Holiday, Middleton, Crowder et un Giannis en pivot. On pourra s’étonner un peu du nombre de picks lâchés par le GM pour mettre la main sur un joueur en fin de contrat dans 4 mois mais visiblement les Daims avaient à cœur de verrouiller Crowder au nez et à la barbe de la concurrence. Quand on aime on ne compte pas.

Jae Crowder file rejoindre les Bucks ! En quête d’une nouvelle bannière, Milwaukee récupère l’un des joueurs les plus convoités du marché. La course à l’armement est lancée dans le Wisconsin.

Source texte : Shams Charania / The Athletic