Les hostilités sont lancées, et après avoir rapatrié D’Angelo Russell en ville, les Lakers ne s’arrêtent pas en si bon chemin. La victime du jour se nomme Thomas Bryant, qui quitte la cité des anges pour celle des rocheuses, direction Denver pour le pivot.

Alors qu’il assurait une belle production numérique chez les Angelinos avec 12,1 points et 6,8 rebonds de moyenne en 41 matchs (dont 25 en tant que titulaire) chez les Pourpre et Or, Thomas Bryant est prié de faire ses valises en échange de Davon Reed et de trois seconds tours de Draft. Anthony Davis aura tout le loisir d’occuper la raquette adverse chaque soir et c’est le nouvel arrivant Jarred Vanderbilt, tout juste débarqué du Jazz dans le trade impliquant Russell Westbrook et DLo qui devrait remplacer numériquement Bryant dans la rotation de Darvin Ham.

Lakers get Denver’s seconds in 2025, 2026 and 2029, sources tell ESPN. Moving Bryant opens up minutes for Jarred Vanderbilt and Wenyen Gabriel in rotation. https://t.co/y7ghFZKhIA — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Pour les Nuggets, cette opération vient considérablement renforcer la second unit ainsi que le poste 5 qui est un peu désert si l’on excepte évidemment Nikola Jokic. DeAndre Jordan est bien brave, mais c’est en 2011 qu’il aurait été un joueur qui pèse. Or, nous sommes en 2023 et l’obsolescence programmée fait que le produit est désormais un peu dépassé. Thomas Bryant apportera de l’énergie en sortie de banc et sera une vraie alternative à l’intérieur, tout en n’ayant pas de moufles. Vu les mouvements qu’il y a eu dans la Conférence Ouest, ce renfort ne sera pas de trop dans la Mile High City.

Belle opération pour Denver qui se renforce en vue de la course au titre et montre qu’ils cherchent également à se renforcer. Les Lakers quant à eux, se sont séparés de l’intérieur après avoir acquis Jarred Vanderbilt.