Ismaël Kamagate prêté jusqu’à la fin de la saison à Derthona (Italie)

En manque de temps de jeu du côté de Milan, Ismaël Kamagate va finir la saison au Bertram Derthona Tortona, actuellement douzième du championnat italien.

Après 4 saisons au Paris Basket, Ismaël Kamagate espérait franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière en allant rejoindre l’Olimpia Milan cet été. Un passage chez un gros club européen pour s’aguerrir un peu plus, jouer l’EuroLeague avant de probablement s’envoler pour les Nuggets pour la rentrée 2024. En tout cas c’était le plan de base.

Sauf que l’expérience italienne de l’intérieur français n’est si évidente. Si en championnat le bilan reste très correct (6,3 points, 2,7 rebonds en 12 minutes de moyenne), c’est en Europe que ça pique avec seulement 23 minutes jouées en 9 matchs.. Pas exactement ce qu’il avait imaginé au moment de sa signature.

Afin de continuer sa progression, Kamagate était donc en quête d’une autre équipe pour finir la saison et enchainer les minutes, avec si possible de plus grandes responsabilités. Annoncé un temps en Espagne, Ismaël Kamagate rejoindra finalement Bertram Derthona Tortona selon Basket News. Éliminé de la Ligue des Champions, le club piémontais n’est que 12ème dans le championnat italien. Une équipe plus modeste dans laquelle Kamagate devrait pouvoir profiter d’un temps de jeu plus conséquent. L’occasion de rebondir avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre les Rocheuses et Denver ?

Source texte : Basket News