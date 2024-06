Tuomas Iisalo souhaite quitter le Paris Basket pour rejoindre un staff en NBA

Architecte du Paris Basket, vainqueur de l’EuroCup, finaliste de l’Élite. Tuomas Iisalo est une des grandes raisons qui ont fait le succès du club de la capitale cette saison. Souci ? Après un tel exercice, l’appétit du finlandais est grand et ce dernier voudrait désormais rejoindre la NBA pour une place sur un banc.

Est-ce abusé de dire que le Paris Basket de cette saison est incarné par Tuomas Iisalo ? Certes, les joueurs de son équipe ont réalisé un travail merveilleux dans l’ensemble des compétitions où ils ont été engagés. Victoire en EuroCup, qualification en EuroLeague, finale de championnat de France face à Monaco. Son travail est absolument remarquable, et a d’ailleurs été récompensé des titres de meilleurs coachs de l’Élite et de l’EuroCup. Un prestige qui appelle à plus, selon BeBasket. Le média rapporte que le coach veut désormais rejoindre un staff en NBA.

🤔 𝗣𝗘𝗧𝗔𝗥 𝗕𝗢𝗭𝗜𝗖 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗡𝗖 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 ?

Le coach des London Lions, Petar Bozic, pourrait succéder à Tuomas Iisalo sur le banc du Paris Basketball la saison prochaine. pic.twitter.com/yCnMkFfOY1

— SKWEEK (@skweektv) June 18, 2024

Cela serait assurément une perte pour un club qui vient d’accéder au sommet du basket européen avec l’EuroLeague. D’autant plus que l’Équipe rapporte que le club devrait être l’un des moins dotés financièrement de la compétition. Perdre l’âme du groupe est en ce sens un vrai problème. Et pour rajouter une petite couche : Nadir Hifi est chez le même agent que le coach. Le poste est d’ailleurs déjà sujet à des entretiens, puisque le média explique également que Petar Bozic, coach des Lions de Londres, a été reçu à Paris par la direction du club. De quoi laisser planer pas mal d’incertitude pour l’été, qui sera très scruté.

Source : BeBasket