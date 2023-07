Jokic, Cancar… On sait que les Nuggets sont prêts à miser sur des joueurs européens. Et maintenant Ismaël Kamagate rentre dans l’équation. Le pivot du Paris Basket s’envole pour l’Italie et Milan la saison prochaine, avec pour but de faire ses armes en EuroLeague. Une expérience sur laquelle Denver entend bien miser pour ensuite intégrer le Français dans son effectif.

Les Nuggets croient énormément en Ismaël Kamagate. Ce n’est pas une supposition, mais bien un fait. Toutes les franchises n’ont peut-être pas ces pratiques, mais un assistant de Denver a passé la saison de Betclic Élite aux côtés du club de Paris et d’Ismaël. La couveuse est en marche, et le Parisien s’en va donc découvrir l’aventure à l’international à l’Olimpia Milan où il jouera l’EuroLeague sous les ordres d’Ettore Messina. Un vrai choix de formation encensé par Tommy Balcetis, l’assistant GM des Nuggets.

Nuggets assistant GM Tommy Balcetis says when Denver does bring Ismael Kamagate over from Europe, they want him to be ready to be their backup center immediately. That's a year or two away from potentially happening: "Him playing in Euroleague, playing for a great coach in… pic.twitter.com/EBeH6jl3kg

Tommy voit donc cette opportunité de jouer au plus haut niveau européen sous les ordres de l’ancien assistant des Lakers et des Spurs comme une vraie occasion de développement. Le staff de Denver veut qu’il arrive prêt à jouer en NBA dès les premiers matchs. Dans le Colorado, ça vient de choper son premier titre de champion donc il est hors de question de passer par une case apprentissage. Ismaël Kamagate arrivera en NBA lorsqu’il pourra être le back-up solide de Nikola Jokic. Potentiellement d’ici une saison ou deux.

Mais en attendant ce jour, il faudra cravacher en EuroLeague où il affrontera des hommes plus que coriaces dans les raquettes. Moustapha Fall, Mathias Lessort, ou Nikola Milutinov… La liste reste longue. En tout cas, on souhaite à Isma de tout déchirer en Italie pour arriver en NBA le plus rapidement possible. Mais avant, rendez-vous à la Summer League de Las Vegas pour le voir marquer encore des points aux yeux de ses dirigeants.

