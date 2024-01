Lance Stephenson n’a plus joué en NBA depuis avril 2022, mais il ne perd pas espoir pour retrouver la Grande Ligue un jour. La preuve, il évolue actuellement en G League, où il brille sous le maillot des Iowa Wolves.

Il fut un temps où Lance Stephenson enchaînait les triple-doubles sous le maillot des Indiana Pacers en NBA. C’était l’époque où il évoluait avec Paul George, David West et Cie, l’époque où il soufflait à l’oreille de LeBron James. Dix ans plus tard, Stephenson lâche toujours des triple-doubles, mais à l’étage inférieur.

Lors de son dernier match face aux Salt Lake City Stars, en G League, l’ancienne tête brulée des Pacers a terminé avec 21 points, 10 rebonds et 10 caviars pour porter les siens vers la win.

Ces highlights rappellent forcément quelques souvenirs, Lance montrant ses qualités de scoreur et de playmaker avec ce style qui n’appartient qu’à lui. Mais en le voyant jouer de la sorte, on regrette aussi que Stephenson ne soit plus en NBA pour animer nos nuits à base de dribbles chaloupés, de passes aveugles et de célébrations en mode Air guitar.

Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, sachez que mater Lance Stephenson jouer en NBA était une véritable expérience. Impossible de s’ennuyer avec Lance, toujours là pour nous divertir avec son talent mais surtout son côté fantasque qu’on a tant kiffé.

Il reste pas un petit spot en NBA, juste pour le délire ?

__________

Source texte : G League

À lire également :