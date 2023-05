Durant les années Miami de LeBron James, nombreux sont ceux qui ont essayé de rentrer dans la tête du King pour le déstabiliser dans sa quête de titre NBA. Très peu ont réussi, mais l’ancien joueur des Pacers Lance Stephenson mérite tout notre respect pour avoir fait preuve d’une grande créativité dans ses tentatives.

Tête brûlée qui s’est fait un nom en NBA du côté d’Indiana durant la première partie des années 2010, celui qui était surnommé “Born Ready” possédait du talent plein les mains, une belle polyvalence dans son jeu ainsi que de bonnes bases défensives. Mais les fans des Pacers se souviendront surtout de lui pour son côté “fou-fou”.

Le 28 mai 2014, dans le Game 5 de la Finale de Conférence Est opposant les Heatles de Miami aux Indiana Pacers, Lance Stephenson a fait ce que seulement Lance Stephenson pouvait faire. Au cours de cette rencontre, où il s’est notamment démené en défense face à LeBron, Dwyane Wade et Cie, Lance s’est retrouvé côte à côte avec le King lors d’un arrêt de jeu. C’est à ce moment-là qu’on a eu droit à un moment all-time.

Rare, raw footage of Lance Stephenson blowing in LeBron’s ear during the 2014 playoffs. Yes, it’s been 4 years! pic.twitter.com/FhGZBn6HAA

— Ballislife.com (@Ballislife) April 15, 2018

Non vous ne rêvez pas, le joueur des Pacers… souffle dans l’oreille de James, qui ne peut pas s’empêcher de lâcher un mini sourire en mode “ce mec-là est taré”.

C’est peut-être “l’action” la plus connue de la carrière de Lance Stephenson. Une action qui sera pour toujours rattachée au bonhomme, qui est devenue un meme sur Twitter, et qui symbolise bien ce personnage très atypique qu’est Stephenson.

“Il y a eu beaucoup de moments où on se trashtalkait, où on se rentrait dedans. J’essayais vraiment de l’énerver, de le déconcentrer, je tentais tout mon possible pour nous aider à gagner. Quand vous essayez de déstabiliser un joueur et qu’il ne répond pas, vous essayez de trouver un moyen pour rentrer dans sa tête. J’essayais juste de le frustrer. Je ne le regrette pas, mais parfois je me demande pourquoi j’ai fait ça. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit filmé. C’était fou.” – Lance Stephenson

Durant la première partie des années 2010, les Pacers ont rencontré le Heat du trio LeBron – Wade – Bosh trois fois de suite en Playoffs, et Lance a souvent tenté de provoquer le King. On l’a vu faire des choke signs, on l’a vu mettre sa main volontairement dans le visage de LBJ, on l’a vu flopper, et tant d’autres choses encore. Mais jamais rien n’égalera cette scène où il a soufflé dans l’oreille de LeBron.

Fun fact pour accompagner la story : LeBron James a terminé ce match avec seulement 7 points au compteur, son plus faible total en Playoffs de toute sa carrière. On aimerait dire que l’action légendaire de Lance Stephenson a complètement fait dérailler le King, mais la vérité c’est que ce dernier a surtout été gêné par les fautes dans cette rencontre, où il n’a joué que 24 minutes au total.

LeBron James finira par se venger lors du Game 6 de la série en scorant 25 points pour emmener les Heatles vers une quatrième Finale NBA consécutive. Néanmoins, cela n’enlèvera rien au génie de Lance, qui quelques années plus tard aura le loisir de jouer aux côtés du King aux Lakers.

