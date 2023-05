En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on a donc décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Côté Wizards ? Du leader décevant, des lieutenants qui assurent et des rookies introuvables.

Bradley Beal : BB est un nouveau riche et BB sort donc de ce que l’on peut appeler ses deux pires saisons en carrière, si l’on prend en compte les attentes liées à son contrat et donc à son statut. 70 matchs loupés en deux ans, 23 pions de moyenne seulement et un leadership qui s’est même effrité au fil des mois. Bradou et les Wizards ça sent quand même un peu le roussi, à un âge (30) où il devrait plutôt être en plein prime. Regain de forme attendu la saison prochaine, à environ 1000 balles le point marqué.

Kristaps Porzingis : la courbe inverse à celle de Bradley Beal, puisque le Staps (personne ne l’appelle comme ça) a posé sa saison de référence cette année dans la capitale (23,2 points et 8,4 rebonds). Des pointes à 30 pions en veux-tu en Riga, ça pousse même plusieurs fois au dessus des 40, et globalement KP s’est mué en patron de son équipe tout en tenant sur ses deux pattes toute la saison ou presque (65 matchs joués), ce qui n’était quand même pas arrivé depuis un bail. C’est con, ce Porzi-là, Luka Doncic s’en serait bien satisfait.

Kyle Kuzma : ses tenues venues d’une autre planète, ses tweets et son trashtalking en font l’un des clients préférés de la rédaction. Sur le terrain ? C’est un autre KK depuis deux ans. 21,2 points de moyenne et quelques soirées bien au dessus des 30, Kuzma est officiellement l’un des leaders de sa franchise même si son profil fait surtout de lui un joueur sans cesse transférable car cochant pas mal de cases. On l’adore, vraiment, et même s’il redevenait nul on continuerait de l’adorer. Juste pour ses fringues.

Rui Hachimura : il a connu un énorme down à la suite des Jeux de Tokyo et a mis un sacré temps à revenir au niveau. Un énorme run autour des fêtes de fin d’année avec notamment deux cartons dans des victoires face aux Suns et aux Bucks, à ce moment là Washington va mieux et c’est en partie grâce au petit prince nippon. Quelques jours plus tard Hachimura hachimure 30 points face au Magic et… est tradé dans la foulée, direction les Lakers, avec la fin de saison que l’on connait pour suivre un peu les Playoffs. Au final la relation entre les Wizards et Rui restera comme décevante et inachevée.

Deni Avdija : il avait cartonné avec Israel à l’automne, on attendait beaucoup avec Washington en hiver… bon. Toujours capable de flash intéressants des deux côtés du terrain, Deni a eu quelques pics intéressants (coucou les Spurs) mais l’irrégularité domine encore. Après, comme beaucoup, c’est compliqué de démarrer sa carrière chez les Wizards. On notera quand même le choix du management qui a préféré sacrifier Rui Hachimura plutôt que Avdija à la deadline, de quoi annoncer du mieux la saison pro ?

Monte Morris : on attendait Monte Morris et on a surtout vu Monter Maurice. Très facile comme vanne quand on touche un peu la langue française, mais un constat qui valide surtout ceci : la saison de l’ancien meneur de Denver n’est pas cata mais on s’attendait à mieux.

Delon Wright : s’il existait un trophée du joueur un peu random mais que tout le monde adore, Delon Wright toperait sans doute le podium NBA. Sept franchises en huit ans, déjà, son prime probablement passé et c’était pas ouf ouf, mais cette saison les 7,4 points, 3,6 rebonds, 3,9 passes et 1,8 steal furent diablement utiles aux Wizards. Efficace en attaque, souvent incroyable en défense, envoyez-lui le trophée du peuple.

Daniel Gafford : un jour Christian Jeanpierre s’est extasié devant 10 millions de télespectateurs devant les yeux de loup de Jesus Navas, et nous on ne se cache même pas pour parler de ce regard émeraude à faire rougir Kelly Oubre. Niveau basket ? Du rebond off, des highlights, de l’énergie, Daniel Trop Fort.

Corey Kispert : le n°15 de la Draft 2021 continue sa progression et fait désormais partie du socle principal à Washington. Un peu plus de 11 points de moyenne, pas loin du 50/40/90, un look de jeune premier beachvolleyeur qui tranche avec celui des badass de l’équipe. Une belle satisfaction, et un jouer amené à devenir un shooteur très respecté dans les prochaines années.

Kendrick Nunn : arrivé en janvier dans le trade de Rui Hachimura, a fait croire pendant quelques matchs qu’il savait jouer au basket puis très vite sorti de la rotation pour faire jouer des mecs avec un vrai projet de carrière. On est un peu dur mais, vraiment, Kendrick Nunn quoi, Kendrick Nunn… vous avez déjà vu jouer Kendrick Nunn ?

Will Barton : le featuring n’a pas marché. Celui qui n’a que 32 ans alors qu’il en fait facile dix de plus n’a pas adhéré au projet Wizards et s’en est allé du côté de Toronto terminer l’une de ses saisons les plus compliquées en carrière.

Johnny Davis : hors de la rotation des Wizards une majeure partie de la saison, Johnny n’a pas épaté en G-League et n’a pas séduit Wes Unseld Jr. La recette cracra pour démarrer sa carrière en NBA. Ceci étant dit, dans la famille “rookie grattant du temps de jeu en fin de saison pour faire bonne impression”, JD s’est fait plaisir. Le garbage time de Washington ayant duré 3 semaines, Davis nous a donné envie de dire à très vite. Si possible en Summer League.

Taj Gibson : la fin est proche pour l’ancien soldat de Tom Thibodeau. Une cinquantaine de matchs aux forceps, continue à mettre des gnons mais les articulations n’ont jamais autant grincé.

Jay Huff : le sosie officiel du co-fondateur et directeur de publication de TrashTalk. Accessoirement élu meilleur défenseur de G League cette saison.

Jordan Goodwin : le combo parfait nom/prénom, le mec mériterait d’être MVP à vie.

Anthony Gill : le bon vieux soldat. Sachez en tout cas qu’Anthony Gill n’a aucun lien avec Kendall Gill, Kendall Gill lui-même présent sur ma tapisserie de chambre d’adolescent en compagnie de Steve Kerr sous le maillot du Magic. Et tout est absolument vrai dans cette phrase.

Vernon Carey : Vernon est une commune française située dans le département de l’Eure en région Normandie. Elle se trouve au carrefour des routes d’Évreux à Beauvais, et de Paris à Rouen par la vallée de la Seine. Elle est proche de Giverny. Sa devise, Vernon semper viret, signifie “Vernon toujours vert”. Rien à voir avec Mariah Carey donc.

Quenton Jackson : Lional Messi, Rafaol Nadal. Marlune Chiapo.

Jordan Schakel, Isaiah Todd, Xavier Cooks et Devon Dotson : 59 points en 24 matchs. En cumulé. Les Monstars.

Jamaree Bouyea : on est d’accord que c’est Jean-Marie à la sauce Bahamas son prénom ?