Depuis quelques jours, la NBA G League a fait son grand retour. Ramassis de joueurs qui tentent de lancer ou de relancer une carrière dans la Grande Ligue, le second étage du basket américain est tout de même capable de nous offrir de sacrés highlights. Voici les premiers de la saison !

Avant d’apprécier la NBA et son petit monde, il est bon de faire un tour du côté de ses satellites et plus particulièrement en G League. Cette planète si particulière qui peut être un réel tremplin pour atteindre le Graal de tout joueur de basket. Tout ce beau monde se défonce chaque soir dans l’espoir de recevoir ce fameux coup de téléphone qui pourrait faire basculer leurs vies. Dès les premiers matchs, on a ainsi pu voir des actions bien chouettes et on commence tout en douceur avec cette bombe assassine balancée par Sam Merrill… le numéro uno de la Draft de G League cette année. Ah y’a une Draft ? Ok. Habitué des garbage time de Milwaukee et de Memphis lors des deux dernières saisons, l’arrière a passé la pré-saison du côté des Kings avant de faire le bonheur de Cleveland en Ligue 2. Un buzzer beater qui donne la victoire à son équipe et une piqûre de rappel aux franchises NBA qui recherchent du tir primé. Les amoureux de tirs lointains apprécieront aussi l’action de Chris Clemons des Windy City Bulls qui ne se fait pas prier pour dégainer à 3 kilomètres du cercle. Mais pour se révéler, quoi de mieux qu’un énorme poster pour toquer à la porte des GM de la grande Ligue ? Adam Mokoka l’a bien compris et dès son premier match, notre Frenchie, passé par les Bulls entre 2019 et 2021, est venu foutre un énorme coup de marteau sur la caboche d’Efe Abogidi. C’est beau, c’est violent et c’est fabrication française… qui lui file un contrat super max ?

En plus d’inspirer Jayson Tatum, Mokoka a montré la voie à certains collègues de travail qui ont, eux aussi, décidé de martyriser le cercle et l’adversaire qui se trouve entre les deux. C’est le cas de Jared Rodhen des Skyhawks qui claque son poster en contre-attaque avec la faute et surtout pas mal de chance, l’audace est toujours récompensée. Attention tout de même à ne pas se sentir pousser des ailes, certains défenseurs ne sont pas là pour souffrir, mais plutôt pour balancer des crêpes en altitude. Pour le prix de l’action collective, il revient directement aux Spurs d’Austin – rien d’étonnant – avec une double claquette sûrement imaginée par Gregg Popovich. De l’attaque à la défense, il y en a pour tous les goûts, la Ligue 2 est donc capable de produire des actions bien épicées. Outre ces highlights, la G League sera aussi l’occasion de voir Jahlil Okafor tenter un énième retour aux affaires. L’ancien numéro trois de la Draft 2015 est sous contrat avec les Capitaines de Mexico City.

Jahlil Okafor scores his first G League bucket for the @CapitanesCDMX 🤞 The Capitanes ended the 1Q on a 23-8 run to take the lead on https://t.co/fLGfbNIU1o. pic.twitter.com/xYx0cNhZAW — NBA G League (@nbagleague) November 7, 2022

Des bombes, des posters, des énormes crêpes… la G League offre aussi son lot d’actions spectaculaires. Inconnus ou à la recherche d’une nouvelle chance, peu importe, les joueurs de l’anti-chambre n’ont qu’un but en tête, celui de briller pour monter à l’étage supérieur. La motivation est là et ça nous offre des highlights bien sympas pour débuter la semaine !

Source texte : OKC Blue, NBA G-League.