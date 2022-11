Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Semaine un peu spéciale, droit de vote oblige, puisque les Américains passeront leur journée du 8 novembre dans les urnes. Cela concerne aussi les joueurs qui seront donc exemptés de match ce mardi. Outre le fait que vous allez pouvoir reprendre des forces avec une nuit de sommeil complète ce jour-là, il y a tout de même un bon programme pour se rattraper lors des six autres jours de la semaine. On relèvera notamment le derby de L.A. mercredi à 4h ou encore le Warriors – Cavaliers de vendredi. Les champions en titre ont attrocement besoin de victoire mais ce ne sera pas chose facile contre une équipe de Cleveland qui en est à 8 victoires d’affilée. Enfin, le week-end s’annonce excellent avec un Mavericks – Blazers qui sent bon le haut de la Conférence Ouest samedi suivi d’un Knicks – Thunder à l’heure du goûter ce dimanche (18h). Maintenant que vous connaissez le programme, le plus dur sera de choisir quoi regarder.

Dans la nuit du lundi 7 novembre

Philadelphie Sixers – Phoenix Suns à 2h (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Boston Celtics à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 8 novembre

Raclette & Chill

Dans la nuit du mercredi 9 novembre

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns à 2h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 10 novembre

Washington Wizards – Dallas Mavericks à 1h (beIN 4)

Atlanta Hawks – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 11 novembre

Boston Celtics – Denver Nuggets à 1h (beIN 1)

New York Knicks – Detroit Pistons à 1h30 (beIN 4)

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 12 novembre

Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets à 22h (beIN 1)

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 13 novembre

New York Knicks – Oklahoma City Thunder à 18h (beIN 9)

Chicago Bulls – Denver Nuggets à 2h (beIN 4)