Steve Nash a échoué à Brooklyn mais il a toujours du soutien dans la Ligue. Steve Clifford, le coach des Charlotte Hornets, a par exemple indiqué l’avoir invité en Caroline du Nord pour qu’il observe et partage ses idées. Pas sûr qu’elles soient si bonnes, mais c’est une belle marque de solidarité.

Quand on est au fond du trou professionnellement, un peu de soutien de la part de ses collègues et de ses pairs ne fait jamais de mal. Steve Nash, tout juste viré du poste de head coach des Brooklyn Nets, ne dira pas le contraire. Et c’est à mille kilomètres au sud de New York qu’il a trouvé son plus grand allié. Steve Clifford avait déjà déclaré récemment que la saison passée des Nets, au mieux décevante au pire bien pourrie, n’était pas à mettre sur le compte de Steve Nash. Il lui a donc réitéré son soutien cette semaine, en allant même un peu plus loin cette fois.

« Je lui ai parlé longuement le soir de sa mise à pied. Je l’ai invité à venir, à rester quelques jours pour qu’il observe, qu’il me donne son sentiment sur les Hornets […] Personne ne gère les problèmes mieux que lui. On s’est parlé au téléphone et au bout de cinq minutes il me demandait déjà où en était mes joueurs blessés. Il est comme ça. » – Steve Clifford via Charlotte Hornets

Des mots qui feront du bien à entendre pour Steve Nash. Il va pouvoir revenir dans le passé, et refaire un petit stage d’observation comme en classe de troisième. Avec un bonus, on va lui demander son avis cette fois. Bon, demander conseil à un mec qui vient de perdre son job parce qu’il ne le faisait pas bien, drôle d’idée mais soit, il aura peut-être une autre perspective qui pourra aider Clifford. Ou alors celui-ci veut juste lui refiler un sifflet, un clipboard et allez tiens c’est ton problème maintenant. Il faut dire qu’à Charlotte c’est au moins autant la joie qu’à Brooklyn, c’est à dire pas vraiment du tout. Trois victoires, sept défaites, douze blessés et dix-sept bracelets électroniques, on comprendrait si Steve Clifford voulait se barrer. À moins que Steve Nash ait été invité pour remettre le short en attendant le retour de LaMelo Ball, après tout il n’a que 48 ans, est-ce que ce serait bien pire que de donner 30 minutes à James Bouknight ?

Steve Nash appréciera en tout cas la marque de soutien de la part de Steve Clifford. En même temps, depuis son licenciement des Nets, les coachs qui s’appellent Steve ne sont plus que deux dans la Ligue, et doivent partager la première place du classement avec les Mike. Un coup dur de plus pour Nash et Clifford, qui doivent se serrer les coudes et espérer que Kerr résiste au début de saison catastrophique des Warriors.