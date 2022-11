Troisième semaine de compétition en TrashTalk Fantasy League et l’étau se resserre. De moins en moins de mecs fiables disponibles, surtout si les quelques cartouches pas encore tirées décident de squatter la case infirmerie. Alors on sert les dents et on sort le nez creux pour essayer de survivre dans une terrible jungle où deux joueurs du Magic ainsi que Kristaps Porzingis terminent best picks sur la même semaine.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium individuel

GG à Darkayll qui mène la danse au classement individuel avec une moyenne de 50,6 points par pick.

Le podium de la semaine

Un podium de la semaine un peu spécial puisque deux joueurs se retrouvent à égalité sur la troisième marche. Mais MrAraguas est pour sa part tout seul en tête avec 387 points (donc 55,3 de moyenne) sur les sept derniers jours.

Le podium par équipe

Après Jumpallin la semaine dernière qui a flanché ces sept derniers jours, c’est au tour d’une autre équipe All-In d’être en tête du classement par équipe : All-In Crew.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Kevin Durant (62 points)

Mardi : Wendell Carter Jr. (60 points)

Mercredi : Kristaps Porzingis (59 points)

Jeudi : Shai Gilgeous-Alexander (62 points)

Vendredi : DeMar DeRozan (73 points)

Samedi : Paolo Banchero (57 points)

Dimanche : Donovan Mitchell (48 points)

# Les carottes de la semaine passée

Trae Young (18,3% des picks) : 11 points vs Raptors

Pick le plus populaire de la soirée du lundi, Trae Young avait la pression. Mais surtout Scottie Barnes sur le dos qui a fait de sa vie un enfer. Conclusion, 3/13 au tir, un triple double 14 points, 10 passes, 10 balles perdues et une colonne malus bien chargée qui apporte son lot de carottes. Bon appétit. Note de la rédaction : il a remis ça quelques jours plus tard au Madison Square Garden que soit disant il possède. Bilan, pick populaire avec 17,5% des joueurs qui misent sur lui, et seulement 19 points rapportés.

Kyrie Irving (9,6% des picks) : 1 point vs Bulls

Il était chaud sur le match précédent. Il venait – avec Kevin Durant – d’avoir la tête de Steve Nash. Il fallait donc fêter ça de la plus belle des manières. Et quoi d’autre qu’un hommage à ses meilleures performances qui ont fait sa renommée ainsi que celle du Psy en TTFL ?

Les touristes qui ont pris leur vendredi soir pour aller boire une bière (10,5% des picks) : 0 point

Joel Embiid, Stephen Curry, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, le coaching de Doc Rivers, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Kyrie Irving, Darius Garland, Fred VanVleet, James Harden, Klay Thompson, LaMelo Ball, Anfernee Simons, Andrew Wiggins, Ben Simmons, Terry Rozier, Draymond Green, D’Angelo Russell , Tatie Danielle et Gordon Hayward .

# Les bons coups de la semaine passée

Lauri Markkannen (1% des picks) : 60 points vs Grizzlies

Deuxième apparition pour le Finlandais dans cette catégorie depuis le début de la saisoN. Autant dire qu’à ce rythme-là, il va entrer dans la catégorie premium aussi vite que le Jazz va se muer en prétendant au titre. Lauri, votre meilleur ami.

Wendell Carter Jr. (<0,03% des picks) : 60 points vs Thunder

Le coup était tellement parfait que seulement 8 personnes ont pris l’intérieur du Magic. Probablement 8 personnes jouant en Ligue Exotique.

Alperen Sengun (<0,1% des picks) : 54 points vs Clippers

Faire un copier/coller de la partie sur Wendell Carter. Bon, on caricature un peu puisque Sengun était limite populaire avec 65 gars qui ont misé sur la destruction de la raquette des Clippers de sa part.

Fred VanVleet (<0,2% des picks) : 45 points vs Bulls

Certains ont bien senti le coup en voyant l’annonce de la blessure de Pascal Siakam et ont jeté leur dévolu sur son coéquipier Fred VanVleet pour prendre le relais offensif chez les Raptors. Bien vu, ils repartent avec 45 points soit le second meilleur total de la nuit de dimanche à lundi.

# Les trophées de la semaine passée

Un seul trophée de disponible pour cette troisième semaine, celui du Marrakech du rire. Pas sûr que Kawhi – qu’il fallait prendre vendredi soir face aux Spurs – se marre beaucoup en ce moment, sauf si les infirmiers sont des clowns vu que c’est en leur compagnie qu’il passe le plus de temps.

Petite surprise, malgré l’absence de Kawhi qui a préféré une fois de plus se la couler douce, 1 769 joueurs ont misé sur lui. Une bulle contre 100 TT$ et un badge, chacun son délire. Mais du coup si jamais le joueur des Clippers refoule les terrains de basket, on remettra le trophée en jeu pour son prochain déplacement à San Antonio.

# Les trophées de la semaine à venir

French fries : prendre Evan Fournier ou Rudy Gobert lors de leur affrontement

Le 7 novembre, le béret et les baguettes sont à l’honneur pour la confrontation entre deux de nos meilleurs joueurs, Evan Fournier et Rudy Gobert. Bon, on avoue que pick Evan cette saison, c’est pas forcément le bon spot. Mais qui sait, peut-être qu’avec son nouveau rôle dans la second unit des Knicks, il va retrouver du punch pour taper des bons scores TTFL. Quant à Rudy, s’il reste solide, on est tout de même en dessous de ses années au Jazz. Il faut dire que partager la raquette avec KAT, ça limite forcément les opportunités.

Tim Donaghy : prendre un joueur des Kings face aux Lakers

Fan des Kings, ce 11 novembre est pour vous. Que ce soit De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Kevin Huerter ou même Chimezie Metu, c’est le moment d’exorciser vos vieux démons. Alors certes, ça ne vous rendra pas le titre de 2002, mais un beau carton d’un de vos joueurs en TrashTalk Fantasy League associé à un petit badge, ça fait quand même plaisir.

# Notre choix de la semaine

Lauri Markkanen : C’est la misère, il n’y a plus personne ou presque de disponible, vous raclez vos fonds de deck. Pas de panique, voici un tips parmi les joueurs non premium. Parce que oui, dire que Luka va faire 80 sur les Nets, on le sait. Oui s’imaginer que Jokic va salir les Spurs, ce n’est pas très dur. Mais qui a encore ces deux lascars de dispo ? Soit des génies qui sont beaucoup trop en avance sur leur temps, soit des personnes qui n’ont rien compris au concept du jeu. Comme nous ne sommes dans aucune de ces deux catégories, nous allons donc nous rabattre sur Lauri Markkanen, auteur d’un excellent début de saison avec le Jazz avec plus de 30 points de moyenne et plusieurs prestations au-dessus des 40. On vous laisse ensuite le choix de la victime : les Lakers le 7 (il a fini à 49 lors de leur dernière confrontation), les Hawks le 9 (pas le meilleur spot, ça défend dur sur les ailiers du côté d’Atlanta) ou les Wizards le 12.

La rédaction rappelle qu’elle n’assume aucune responsabilité quant à ses conseils foireux, ni concernant votre consommation excessive de carottes. Allez, amusez-vous bien sur la 10 jours qui reste avant le retour des premiums, vous pourrez peut-être découvrir de nouveaux joueurs d’ici là.