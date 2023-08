Luka Doncic à Madrid le 10 octobre pour un match Mavericks – Real

Actuellement à la Coupe du Monde au Japon où il réalise déjà de très gros cartons, Luka Doncic va se poser dans une ville qu’il connaît bien en octobre prochain : Madrid. L’ancien prodige du Real et actuelle superstar des Dallas Mavericks va en effet rencontrer son ancienne équipe dans un match de pré-saison NBA.

La rumeur datait du mois de janvier dernier, c’est désormais officiel.

Sur son compte Twitter, le Real Madrid a confirmé l’organisation d’un match de pré-saison NBA entre les Mavs de Luka et le champion d’Europe 2023, le 10 octobre prochain au WiZink Center de Madrid.

Ce sera le neuvième match du Real Madrid face à une équipe NBA dans son histoire, mais celui-là ne sera évidemment pas comme les autres. Le retour de Luka Doncic sur ses anciennes terres représentera l’intérêt numéro 1 de cette opposition, qui permettra au phénomène slovène de se rappeler au bon souvenir de ses années madrilènes.

Entre 2012 et 2018, Doncic a grandi à Madrid jusqu’à devenir le meilleur joueur du Vieux Continent… à seulement 19 piges. Trois titres de champion d’Espagne, un titre de MVP de la Liga ACB, une EuroLeague remportée avec un titre de MVP en prime et de Final Four MVP, autant dire que Luka a tout raflé avant de partir chez les Mavs en NBA (et encore on n’a pas tout listé hein). Et ça évidemment, personne ne l’a oublié dans la capitale espagnole.

Sans le moindre doute, Luka Doncic sera ovationné dès la seconde où il va poser le pied à Madrid, et on peut compter sur lui pour proposer un show épique à son ancien public.

Source texte : Twitter Real Madrid