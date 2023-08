Coupe du Monde 2023 : par ici pour être incollable sur la suite de la compétition

Voila que s’achève, au terme de la sixième journée de Coupe du Monde, la première phase de groupes. On le sait, la France ne s’est pas hissée dans la bonne moitié et disputera les matchs de classement 17-32. Mais grosso modo, à quoi va ressembler le bracket ? Qui s’affrontera en quarts de finale ? En demis ? On anticipe tout ça.

Le vendredi 1er et le dimanche 3 septembre : seconde phase de groupes

En gros, s’affrontent les bons élèves. Ceux qui sont parvenus à se sortir de la première phase de groupes sans tomber dans le piège de la 3e place. Le Brésil. La Serbie. La Slovénie. Les États-Unis. L’Espagne. Pas la France. La Lituanie. Le Monténégro. L’Italie. Porto-Rico. La Grèce. La République Dominicaine. Le Canada. La Lettonie. L’Allemagne. L’Australie. La Géorgie. Les deux premiers de chaque groupe ont rejoint un nouveau groupe dans lequel les attendent… les deux premiers d’un autre groupe ! Ça fait quatre groupes de quatre, donc plus que 16 équipes en lice.

Chaque équipe joue deux matchs dans son nouveau groupe, face aux deux équipes qu’elle n’a pas encore affrontées. A l’issue de ces deux journées de compétition, les deux premiers de chacun des quatre groupes filent en quart de finale.

Attention, les bilans ne sont pas remis à zéro ! Chaque équipe arrive dans la deuxième phase de groupes avec ce qu’elle a déjà accompli dans la première.

Et pour les quarts, ça donnerait quoi ?

Le premier du groupe I contre le second du groupe J, et inversement, le premier du groupe J contre le second du groupe I. Dans cette dispo, on peut imaginer – par exemple – Team USA sortir en tête du groupe J, et la Serbie sortir en tête du groupe I.

Team USA – Italie et Lituanie – Serbie ? On stream fort. Vraiment très fort. Ou Team USA – Serbie et Lituanie – Italie. Dans tous les cas, ce côté du tableau est très relevé. On va se régaler.

De l’autre côté du tableau…

Le premier du groupe K contre le second du groupe L, et inversement, le premier du groupe L contre le second du groupe K. Dans cette dispo, on peut imaginer la Slovénie sortir en tête du groupe K, et l’Espagne sortir en tête du groupe L.

Slovénie – Canada et Allemagne – Espagne ? Là aussi on stream très fort. Vraiment très très fort.

Et pour les demis, ça donnerait quoi ?

Les groupes I et J restent du même côté ? Pareil pour L et K ? Absolument pas. On rebrasse tout pour le dernier carré : le gagnant du match I1 – J2 contre le gagnant de K1 – L2. Et de l’autre côté, le gagnant de J1 – I2 contre le gagnant L1 – K2. Ce qui – si l’on se fie à la hiérarchie établie en ce début de Coupe du Monde – pourrait donner Lituanie – Canada en première demi-finale, et Team USA – Espagne de l’autre côté. Pour une finale… tadaaaaa…. Lituanie – Team USA ! Oui, c’est le pronostic de la maison.

Et la France, où est-elle passée ?

Les matchs de classement 17-32 : jeudi 31 août et samedi 2 septembre.

L’autre enjeu de cette Coupe du Monde 2023, c’est l’attribution de places pour les Jeux olympiques de Paris 2024. On cite le comité d’organisation des Jeux : « Au total, sept quotas seront attribués durant cette Coupe du monde, répartis aux meilleures équipes de chaque continents en fonction du classement final ». Voici les quotas :

Deux pour les Amériques

Deux pour l’Europe

Une pour l’Afrique

Une pour l’Asie

Une pour l’Océanie

Les quotas pour les Amériques, l’Europe et l’Océanie seront quoiqu’il arrive récupérés par des équipes du Top 16 de cette Coupe du Monde. Maintenant, aucune équipe d’Afrique ou d’Asie n’est parvenue à échapper aux affreux matchs de classement « 17-32 ». Ainsi, l’Angola (1-2), le Soudan du Sud (1-2), l’Egypte (1-2), la Côte d’Ivoire (1-2) et le Cap-Vert (1-2) vont se disputer le quota africain en essayant de terminer au plus proche de la 17e place. Pareil pour le quota asiatique : le Liban (0-3), l’Iran (0-3), la Chine (0-3), le Japon (1-2) et la Jordanie (0-3) tenteront d’obtenir leur qualification directe pour Paris 2024. Opposée à la Côte d’Ivoire ainsi qu’à l’Iran, l’équipe de France – démobilisée – est donc dans la poule d’équipes plus que jamais concernées.