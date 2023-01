Sur une autre planète actuellement, Luka Doncic doit rendre bien fiers les fans du Real Madrid, son premier club professionnel dans lequel il a été formé à partir de ses 13 ans. Club qu’il pourrait visiblement retrouver le temps d’un match dans quelques mois.

C’est Marc Stein qui a lâché l’info sur son site : lors des matchs de pré-saison qui auront lieu avant le début de la campagne 2023-24, Luka Doncic pourrait effectivement être de passage à Madrid pour une rencontre opposant ses Mavericks au Real. Rien n’est fait pour l’instant mais si l’on en croit l’insider, le proprio de Dallas Mark Cuban travaille actuellement en coulisses pour organiser le retour de Luka sur ses anciennes terres espagnoles.

Story includes details of a likely preseason doubleheader abroad for the Dallas Mavericks featuring games at both Luka Dončić’s beloved Real Madrid and another in the United Arab Emirates’ capital: https://t.co/XceWZZXKXf https://t.co/KQ4lG6jmeP

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 2, 2023