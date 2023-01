C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Bonne nouvelle pour les Knicks, Jalen Brunson (hanche) est prêt à quitter l’infirmerie et jouera contre Phoenix ce soir. (Source : The Athletic)

Toujours au rayon des blessures, Bradley Beal (ischios) pourrait rejouer mardi soir face aux Bucks. (Source : The Athletic)

Jonathan Isaac (genou) n’a pas joué un match de basket NBA depuis la bulle d’Orlando en août 2021. Jalen Suggs (cheville) n’a pas joué depuis le 27 novembre dernier. Quand reverra-t-on les deux joueurs du Magic ? On n’a pas encore de date mais au moins les dernières nouvelles sont bonnes : selon le coach d’Orlando Jamahl Mosley, Isaac et Suggs ont pu s’entraîner sans restriction lundi, un bon signe pour la suite.

Jonathan Isaac and Jalen Suggs were a “full go” for today’s practice, per coach Jamahl Mosley. — Khobi Price (@khobi_price) January 2, 2023

