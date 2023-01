Comme chaque lundi soir, la NBA dévoile ses récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Kristaps Porzingis à l’Est et – incroyable surprise – Luka Doncic à l’Ouest.

Ouais on sait, l’ironie c’est notre fort. Le choix de Luka coule évidemment de source tant Doncic a retourné la planète basket en cette fin d’année 2022. Déjà élu joueur de la semaine lundi dernier, le phénomène de Dallas réalise le doublé après son match historique face aux Knicks (60 points, 21 rebonds, 10 passes) et son carton face aux Spurs (51 points, 9 passes) le soir du réveillon. Ses moyennes sur la semaine ? Elles sortent tout droit du mode MaCarrière de NBA 2K (en niveau rookie hein) : 48,7 points, 13 rebonds, 10,7 passes, 2,3 interceptions, 1,3 contre à quasiment 62% de réussite dont 48% à 3-points. On est sur une production absolument all-time et avec ça, les Luka Mavericks enchaînent les victoires avec désormais six succès de suite.

Dans la Conférence Est, c’est un autre Européen – également invaincu – qui rafle la mise, à savoir Kristaps Porzingis. Alors que Bradley Beal continue de squatter l’infirmerie, l’intérieur letton des Wizards a lâché une belle semaine pour maintenir l’excellente dynamique de Washington : 24,5 points (lol c’est deux fois moins que Luka), 8,5 rebonds, 2,5 contres, 1,5 interception, le tout à 56% au tir (36,4% à 3-points) et 86% aux lancers-francs. La franchise de la capitale est désormais sur une série de cinq succès de suite, série largement inattendue quand on sait que les Sorciers restaient sur 11 défaites en 12 matchs en décembre…

Parmi les autres nominés, à l’Ouest il y avait notamment LeBron James, Nikola Jokic et Ja Morant, tandis qu’à l’Est Giannis, Jaylen Brown, Kevin Durant, Kyrie Irving et Tyrese Haliburton possédaient également des dossiers solides, voire très solides.

Source texte : NBA

