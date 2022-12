Les meilleures performances au scoring des Européens en NBA

Enroulez un pétard dans du papier et vous obtenez la feuille de match laissée par Luka Doncic à l’American Airlines Center. Le grassouillet de Ljubjana sera à jamais le premier européen à avoir tapé les 60 points sur une rencontre NBA. Géant au-dessus des géants.

Pas de quoi dresser une liste de 20 puces, mais quand même quelques jolis noms d’Européens ayant lâché un gros scoring en NBA. Jeune dauphin de ce nouveau classement, Tony Parker avait claqué 55 points à 22/36 au tir (doublés de 10 passes décisives) sur les Wolves après une double prolongation en 2008. Simple match de saison régulière, normalement rien de bien folichon, mais les crocs et la manière pour dessiner une victoire désormais inscrite en lettres d’or dans sa légende. Cette nuit, ses quatorze années de règne ont pris fin quand Luka Doncic a inscrit son 56e point. Seule petite différence, le Slovène n’a que 23 ans quand, à l’époque, Tony en avait déjà 26. C’est dingue. Il reste alors à Luka la place d’installer un lot de ses performances sur le podium des meilleures marques européennes. Difficile de lui percevoir un objectif moins ambitieux. Vient ensuite Dirk Nowitzki et ses 53 points, le 2 décembre 2004, inscrits sur les Rockets d’un Tracy McGrady lui aussi tout feu tout flamme. Sur le moment, l’Allemand est devenu le 3e joueur de l’histoire des Mavericks à dépasser la barre des 50 points sur une rencontre. Vous imaginez bien que depuis, quelqu’un l’a rejoint.

On sort la tête de la pensine et on quitte les années folles, retour en terrain connu. Avec 52 points largués le 17 mars 2019 sur Philly, Giannis Antetokounmpo fait lui aussi partie de ces bêtes qui on le temps d’accroître leur domination dans ce “classement”. Il a déjà 28 ans, cinq berges de plus que Luka, mais avec lui le danger peut venir n’importe quand. D’autant qu’il a déjà posé deux autres performances à 50 points tout pile. Pas LE scoreur, mais un excellent quand même. Nikola Jokic ? 50 points également contre Sacramento le 6 février 2021. Encore une fois nos amis les Kings sont dans un classement. Encore une fois pas le bon. Le Joker compte 15 performances à au moins 40 points en carrière. Pour un intérieur aussi polyvalent et concentré sur les mouvements de ses coéquipiers, c’est topitop. Il y a aussi les frères Gasol : record de 46 points pour Pau et de 42 pour Marc. Les vieux qui attendent le cas d’Arvydas Sabonis ne sont pas sans savoir qu’il est arrivé en NBA sur les rotules. Le Lituanien n’a ainsi jamais dépassé les 33 points. Mention honorable pour les 42 points de Peja Stojakovic contre les Bobcats en 2006. Qu’a donc rendu ce match si spécial ? Le Serbe a inscrit… les 20 premiers points de Sacramento. Sacré joueur micro-ondes lui aussi.