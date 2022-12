En réalisant une performance historique face aux Knicks cette nuit, Luka Doncic a tapé du poing sur la table dans la course au MVP 2022-23. Celui qui semblait perdre du terrain à cause des défaites de Dallas est en train de donner des sueurs froides à la concurrence.

Il y a exactement une semaine, dans notre dernière édition du MVP Ranking 2022-23, Luka Doncic était sorti du Top 3 pour la toute première fois de la saison, la faute en grande partie à des résultats collectifs trop faiblards.

Depuis ? Les Mavericks ont gagné quatre matchs de suite, et Luka est sur une autre planète.

Sa performance absolument insensée de cette nuit contre New York a eu l’effet d’une bombe : 60 points, 21 rebonds, 10 passes décisives pour une victoire improbable au bout, voilà typiquement une prestation qui peut changer la dynamique de la course au MVP, même s’il n’y a absolument rien de typique dans cette performance jamais vue auparavant.

You start to believe Jayson Tatum has the MVP Award just about locked up. Then, Luka Doncic has nights like well…this.

– 60 points? ✅

– 21 boards? ✅

– 10 assists? ✅

– Game-tying shot off a missed free throw at the end of regulation? ✅

— Brendan Connelly (@BConn63) December 28, 2022