Dernière journée de la première phase de poule et on en a donc terminé avec le premier tiers de cette Coupe du Monde. 16 équipes continuent l’aventure et 16 autres n’ont plus grand chose à jouer, alors on vous fait le gros récap de cette grosse journée et on va grosse manger.

Les résultats du jour

Soudan du Sud – Serbie : 83-115

: 83-115 Géorgie – Venezuela : 70-59

– Venezuela : 70-59 États-Unis – Jordanie : 110-62

– Jordanie : 110-62 Côte d’Ivoire – Brésil : 77-89

: 77-89 Slovénie – Cap-Vert : 92-77

– Cap-Vert : 92-77 Chine – Porto-Rico : 89-107

: 89-107 Grèce – Nouvelle-Zélande : 83-74

– Nouvelle-Zélande : 83-74 Iran – Espagne : 65-85

Mais aussi, sur TrashTalk

On vous avait promis une journée sans surprise, et ce fut une journée sans surprise, même si la Grèce a longtemps cru trépasser face à la Nouvelle-Zélande. LOrsque le pivot des Tall Blacks s’est mis à courir avec le ballon pour aller l’aplatir derrière la ligne on a compris, et au final les Grecs s’en sortent mais sans trop flex non plus. Pour le reste ? Les favoris au rendez-vous, l’Australie qualifiée pour les Jeux Olympiques, et la composition officielle des groupes pour la suite de la compétition. Vous pouvez retrouver tout ça dans les liens juste au dessus, et nous on vous laisse car on a une pissaladière dans le four.

Les classements

Le programme de demain – matchs de classement