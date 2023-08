Au terme d’une rencontre où ils ont longtemps couru après le score, les Grecs s’imposent finalement face à la Nouvelle-Zélande 83-74 grâce à une deuxième mi-temps de feu. Les kiwis auront longtemps crus à l’exploit avant de s’écrouler dans le dernier quart-temps. Direction le second tour – en transpirant – pour la Grèce.

On a longtemps cru à une petite sensation dans cette rencontre décisive pour l’accession au second tour entre la Grèce et la Nouvelle-Zélande. Ce sont finalement les Grecs, favoris avant la rencontre, qui s’imposent 83-74 – non sans transpirer – face à des néo-zélandais qui auront longtemps fait la course en tête.

Les Grecs se sont faits très peur en comptant jusqu’à 15 points de retard dans le deuxième quart-temps. Totalement méconnaissables pendant les 20 premières minutes de la rencontre, les potes de Giannoulis Larentzakis ont failli nous pondre un choke intersidéral. Les Néo-zélandais – emmenés par un Shea Illi intenable avec 27 points et 3/5 depuis le parking – ont pris rapidement feu en envoyant 7 bombes à 3-points dans la première mi-temps.

La révolte est finalement sonnée côté grec par les deux hoplites : Giannoulis Larentzakis (20 points) et surtout Ioannis Papapetrou (27 points à 4/7 du parking) qui remettent leur équipe sur le droit chemin pour réaliser un retour en force dans le troisième quart-temps. Les Néo-Z commencent gentiment à décliner avant de finalement s’écrouler dans le dernier quart-temps en laissant s’envoler les Grecs vers le second tour.

Un bon gros coup de chaud pour les Grecs qui valident finalement leur ticket pour le second tour aux côtés de Team USA dans ce groupe C. Les prochaines échéances pour la Grèce ? La Lituanie puis le Monténégro. Deux équipes qui puent le basket FIBA, pas évidentes à manœuvrer, surtout si les Grecs continuent avec ce genre de première mi-temps moisie.