Pré-saison NBA – le programme complet !

La NBA vient de dévoiler le programme de la pré-saison. Quelles seront les affiches de la première soirée ? Quand joueront Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly ou encore Scoot Henderson ? Quels sont les matchs à retenir ? C’est par ici !

Le programme complet de la pré saison NBA c’est juste ici :

2023 NBA PRESEASON SCHEDULE pic.twitter.com/HNFteD7kuS

— NBA Communications (@NBAPR) August 30, 2023

Mais comme on est sympa et que le doc est assez dur à digérer, on vous fait un petit topo des dates immanquables de cette pré-saison :

Soirée de reprise : 5 octobre 2023

Wolves – Mavericks

Les matchs de Victor Wembanyama :

9 octobre 2023 : Thunder – Spurs

16 octobre 2023 : Spurs – Rockets

18 octobre 2023 : Spurs – Rockets

20 octobre 2023 : Warriors – Spurs

4 matchs de prépa pour Wemby, qui a profité de l’été pour bosser avec tout le groupe texan et se faire des teintures à la Neymar. Une mise en jambe à Oklahoma City avant de retourner tranquillement à la maison face aux Rockets pour ensuite finir en apothéose au Chase Center. Une belle mise en jambe.

Les matchs de Bilal Coulibaly :

10 octobre 2023 : Wizards – Cairns Taipan (équipe australienne)

12 octobre : Wizards – Hornets

18 octobre 2023 : Knicks – Wizards

20 octobre 2023 : Raptors – Wizards

Une petite rencontre face à une équipe australienne, une autre contre les Hornets, avant de faire un tour au Madison Square Garden puis au Canada. Une pré-saison animée pour Bilal.

Les matchs de Scoot Henderson :

10 octobre 2023 : Blazers – New Zealand Breakers

12 octobre 2023 : Blazers – Suns

14 octobre 2023 : Jazz – Blazers

16 octobre 2023 : Suns – Blazers

L’auto-proclamé futur rookie de l’année jouera deux fois les Suns en faisant un tour dans les montagnes de l’Utah entre temps.

Les matchs de Brandon Miller :

10 octobre 2023 : Heat – Hornets

12 octobre 2023 : Wizards – Hornets

15 octobre : Hornets – Thunder

19 octobre 2023 : Hornets – Celtics

Quatre matchs également pour le deuxième choix de la Draft Brandon Miller, de Miami à Charlotte en passant par Washington.

Les autres matchs à checker :

7 octobre 2023 : Warriors – Lakers

8 octobre 2023 : Celtics – Sixers

9 octobre 2023 : Knicks – Celtics

10 octobre 2023 : Real Madrid – Mavericks

10 octobre 2023 : Grizzlies – Bucks

10 octobre 2023 : Nuggets – Suns

11 octobre 2023 : Sixers – Celtics

11 octobre 2023 : Lakers – Kings

13 octobre 2023 : Lakers – Warriors

15 octobre 2023 : Heat – Grizzlies

15 octobre 2023 : Lakers – Bucks

15 octobre 2023 : Kings – Warriors

16 octobre 2023 : Nets – Sixers

17 octobre 2023 : Celtics – Knicks

17 octobre 2023 : Clippers – Nuggets

18 octobre 2023 : Warriors – Kings

19 octobre 2023 : Lakers – Suns

19 octobre 2023 : Clippers – Nuggets

20 octobre 2023 : Bucks – Grizzlies

Une belle petite liste de matchs, des affiches qui valent le coup, parfait pour se chauffer avant le début de la régulière.

Le calendrier de la VRAIE saison NBA est à retrouver juste ICI.