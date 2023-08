Le premier tour de la Coupe du Monde terminé, on va pouvoir s’attaquer aux matchs de la seconde phase de poules. Une seconde phase qui promet des affiches XXL avant les rencontres à élimination directe… Et on présente le groupe I, sans doute le plus imprévisible à ce stade de la compétition !

Le programme

Vendredi 1er septembre

10h : Italie – Serbie

14h : République Dominicaine – Porto Rico

Dimanche 3 septembre

10h : Italie – Porto Rico

14h : République Dominicaine – Serbie

Les rosters

Italie : Luigi Datome, Mouhamet Diouf, Simone Fontecchio, Nicolo Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Luca Severini, Matteo Spagnolo, Marco Spissu et Stefano Tonut

République Dominicaine : Victor Liz, Eloy Vargas, Gelvis Solano, Andres Feliz, Angel Delgado, Gerardo Suero, Jean Montero, Rigoberto Mendoza, LJ Figueroa, Antonio Pena, Lester Quinones et Karl-Anthony Towns

Porto-Rico : George Conditt, ALeem Ford, John Holland, Jordan Howard, Christopher Ortiz, Isaiah Pineiro, Justin Reyes, Ismael Romero, Stephen Thompson, Ethan Thompson, Arnaldo Toro, Tremont Waters

Serbie : Aleksa Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov, Filip Petrusev, Dusan Ristic, Borisa Simanic

Ce qu’il s’est passé au premier tour

Fantastique République Dominicaine ! Les coéquipiers de Karl Anthony-Towns ont triomphé de tous leurs adversaires dans le Groupe A et déjoué pas mal de pronostics, alors que l’on voyait l’Italie sortir sans trop d’encombre en tête de poule. De la détermination, du courage et de l’envie… sans oublier pas mal de superstar des Wolves, et voilà les Dominicains qualifiés pour la suite. L’Italie s’en sort avec la seconde place tandis que dans le Groupe B, la Serbie a facilement disposé de ses concurrents. No Nikola Jokic, no problem pour les Serbes. Enfin, Porto Rico. Vainqueurs in extremis du match le plus fou de la Coupe du Monde contre le Soudan du Sud, les coéquipiers de Tremont Waters ont ensuite assuré la seconde place face à la Chine.

Les prédictions maison

La République Dominicaine part avec un brin d’avance pour la qualification face à l’Italie, mais attention car chaque match risque d’être particulièrement disputé. Pour ce qui est de l’Italie justement, parlons-en. L’équipe va jouer un match capital face à la Serbie, qu’il serait vraiment, mais alors vraiment bien de gagner. Il assurerait un retour sur la République Dominicaine en cas de défaite de ces derniers dans l’un des deux matchs. Pour autant, pas vraiment de certitude, peu importe l’affiche. Ici ? On donnera Karl Anthony-Towns et la Serbie dans l’arbre final… mais cette poule I est décidément indécise. Ce que ça veut dire ? Qu’il faudra tout regarder et surtout, profiter !

