Shai Gilgeous-Alexander a écœuré la Slovénie : 31 points à 8/12 au tir, fantasme NBA devenu fantasme FIBA

Shai Gilgeous-Alexander ? Un métronome dans lequel un chirurgien a foutu un cœur, trois poumons et 10/10 à chaque œil.

Son plus grand mérite a été de ne pas agiter les doigts “à l’italienne” en direction des arbitres. Pour le reste, c’était acquis depuis le début du tournoi : footwork de dégénéré, finition aux petits oignons, esthétique de jeu qui “agréabilise” (ce n’est pas français, c’est canadien) le rendu des offensives de son équipe. Pour, finalement, obtenir le meilleur résultat possible : emmener le Canada vers sa première demi-finale de Coupe du Monde de son histoire. Les gens pas sympas le disaient trop « formaté NBA » pour performer sur un parquet FIBA. Sa tante ne l’appelait jamais pour son anniversaire. Les Slovènes l’ont raillé avec le match (pas du tout). Shai Gilgeous-Alexander a répondu avec ses armes : deux godasses et un talent fou. Eh, on espère que Devin Booker est motivé pour devenir le meilleur arrière de NBA, car y’a un concurrent qui toque fort.

L’info de l’institut IFOTRASHTALK : Shai Gilgeous-Alexander est devenu le premier joueur canadien à poser plusieurs matchs à 30 points sur une seule Coupe du Monde, depuis Leo Rautins en 1978. Ouai on s’en tape pas mal ouai.

Son meilleur match ? Loin de là. En face, Luka Doncic a été bon mais n’a pas su câbler ses fils pour éviter la deuxième faute technique, synonyme d’expulsion. En ce point, Shai n’a eu qu’à performer en première période, pour glisser un petit 2+1 avec la planche en bout de route, et sceller les débats. Feuille de stats finale ? 31 points à 8/12 au tir, 10 rebonds, 4 assists, 2 interceptions et seulement 1 ballon perdu pour… 40 d’évaluation. Du grand n’importe quoi, mais du grand n’importe quoi qu’il va nous falloir banaliser si l’on veut éviter la surprise à chacune de ses sorties internationales. Décidément, Paris 2024 risque d’être grandiose.

« Le Canada a l’un des meilleurs joueurs au monde. C’est vraiment difficile de défendre sur lui. Mais je suis fier de mon équipe. » – Luka Doncic, rapporté par Yann Casseville de Basket le Mag

“Look at him go! Did that really happen?”

Shai had game-highs of 31 PTS (8/11 FG) & 10 REB in Canada’s win vs Luka (Ejected/26 PTS) & Slovenia @FIBAWC pic.twitter.com/yrhcp26uYj

