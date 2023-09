Battue par l’Allemagne en milieu de journée, la Lettonie ne disputera pas les demi-finales de la Coupe du Monde. Une sortie de piste qui ne doit pas faire oublier l’énorme tournoi réalisé par Arturs Zagars et ses copains.

Au moment de débuter la Coupe du Monde, notre avis sur la Lettonie était plutôt tranché. Dans le groupe du Canada et de la France, et privée de sa superstar Kristaps Porzingis, la Lettonie paraissait condamnée à jouer les matchs de classement. Comment imaginer un instant cette équipe éliminer l’un des monstres de sa poule. Impensable.

Aussi, lorsque la France a perdu contre la Lettonie, le séisme était d’autant plus violent pour nos avis franco-français. On s’est dit que la France avait été mauvaise et point. Mais cela aurait été faire affront à la Lettonie, qui a aussi réalisé un très bon match. Sentiment ensuite confirmé lors de la seconde phase de poules où la Lettonie s’est offert le scalp du Brésil mais surtout de l’Espagne, championne du Monde et d’Europe en titre ! Et à un mauvais shoot près de Davis Bertans, elle aurait aussi accroché l’Allemagne, troisième du dernier Euro, à son tableau de chasse. C’est beaucoup, c’est surtout trop pour être une simple coïncidence. Cette équipe a mérité sa place.

Sans son leader, la Lettonie a offert un magnifique visage. Une équipe joueuse, avec un gros mental, qui ne baisse pas les bras et avec des joueurs qui se battent les uns pour les autres. Un profil de petit poucet mais un vrai cœur énorme et surtout aucune timidité au moment d’affronter des adversaires ayant un vécu autrement plus grand. On est clairement sur la belle histoire de ce Mondial.

Impossible aussi de ne pas évoquer les perfs individuelles. On pense notamment à Arturs Zagars, 14 points de moyenne sur le tournoi et encore auteur d’un gros match face à l’Allemagne. Le jeune talent de 23 ans est peut-être la révélation de la Coupe du Monde. Roland Smits a aussi sorti un beau tournoi comme Grazulis ou encore le revenant Davis Bertans, toujours aussi à l’aise dans le basket FIBA et létal du parking avec presque 40% à 3-points.

La suite, elle arrive vite avec désormais des matchs de classement pour situer l’équipe dans la hiérarchie mondiale. On peut d’ailleurs s’attendre à ce que la Lettonie fasse un petit saut au classement mondial alors qu’elle est actuellement 29ème. Viendra ensuite le TQO et la lutte pour aller chercher un billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vu ce qu’elle a montré sur ce tournoi, la Lettonie peut espérer voir la Tour Eiffel l’été prochain.