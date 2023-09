Davis Bertans, un dernier tir qui va laisser des regrets à la Lettonie

Éliminée d’un rien par l’Allemagne en quart de finale du Mondial 2023, la Lettonie va longtemps regretter la dernière possession de Davis Bertans. Décryptage.

Voilà une action qui risque de rester dans les têtes des fans lettons un moment. Revenue à seulement deux points des Allemands dans une fin de match irrespirable, la Lettonie a gâché ses efforts sur son ultime possession. Analysons tout ça en commençant par le plus évident, les images.

Alors que Dennis Schroder rate son tir, Davis Bertans récupère la gonfle avec environ 7-8 secondes au chrono. Il décide alors de remonter la balle à toute vitesse pour tenter un 3-points synonyme de victoire pour les siens mais ça finit par une brique et l’Allemagne l’emporte. Alors, pourquoi cette possession a-t-elle été mal gérée ?

Davis Bertans, bien trop pressé

On l’a dit plus haut, il ne restait que 7 secondes pour remonter le terrain et tenter un tir pour minimum égaliser. Or, au moment où Bertans déclenche son tir à 3-points, il reste encore 4 secondes au chrono. On a un peu l’impression qu’il a eu peur que le temps file trop vite, quitte à tirer dès que possible. S’il tenait vraiment à tenter sa chance, il aurait sans doute pu avoir un écran de dernière seconde pour au moins éviter de s’empaler devant les bras d’Isaac Bonga. Volonté de jouer au héros ou simple mauvaise gestion du chrono ? À son crédit, on peut au moins dire que Bertans était dans un grand jour à 3-points et il est capable de le mettre. Si ça fait ficelle, le gars est un héros. Sauf que là, ça finit à côté.

Arturs Zagars totalement oublié

Mais comment au grand dieu comment se fait-il qu’Arturs Zagars n’ait pas la balle en main pour ce dernier tir ? Le meneur de la Lettonie a été grandiose une fois de plus dans ce match (24 points, 8 passes) et il sortait un money time de feu avec notamment deux énormes pénétrations sur la dernière minute pour revenir à -2. Il avait la main chaude, c’était à lui que revenait ce dernier tir. On remarque d’ailleurs qu’il était bien placé pour filer en contre-attaque lui aussi mais Davis Bertans n’a jamais donné l’impression de chercher son coéquipier. Dommage..

La Lettonie pouvait-elle prendre temps-mort ?

C’est une question qui est revenue plusieurs fois dans les commentaires de match. En NBA, la question aurait été facile. Les joueurs récupèrent le ballon, appellent un temps-mort et le coach a le temps de faire un dessin pour préparer au mieux la dernière possession. Sauf qu’en FIBA, la règle n’est pas la même. Il faut un arrêt de jeu pour pouvoir prendre un temps-mort. Il faut soit un panier marqué, soit une balle hors du terrain soit une faute. Schroder a manqué son tir mais la balle est resté en jeu, le coach letton n’avait donc pas la possibilité de demander un temps-mort.