L’Allemagne en demi-finale d’une Coupe du Monde, une première depuis… 2002 !

Qualifiée pour les demi-finales après son succès face à la Lettonie, l’Allemagne retrouve le dernier carré d’une Coupe du Monde pour la première fois depuis plus de 20 ans.

L’Allemagne peut-elle rêver de devenir championne du Monde en 2023 ? Sur le papier, c’est en tout cas possible puisqu’il ne manque que deux matchs aux teutons pour aller soulever la Coupe. Bien sûr, il faudra passer sur le corps de Team USA puis du vainqueur de l’autre demi-finale. Ça serait un résultat extraordinaire pour l’Allemagne, qui n’a jamais remporté un Mondial dans son histoire.

De retour à un bon niveau depuis 2-3 ans, la Mannschaft confirme sa résurrection sur la scène internationale. La dernière fois que l’Allemagne était en demi-finale d’une Coupe du Monde ? C’était en 2002, le petit Franz Wagner avait à peine un an. Si on s’offrait un petit retour en arrière ?

Nous voilà donc en 2002 du côté d’Indianapolis. Même à domicile, Team USA vient de se payer une véritable humiliation en étant sortie dès les quarts de finale par une équipe de Yougoslavie qui fonce vers le titre Mondial. Du côté de l’Allemagne, on retrouve des ambitions autour d’un jeune talent qui porte son pays sur ses épaules. À 24 ans, Dirk Nowitzki n’est qu’au début de ses grands exploits mais il a mené l’Allemagne à des encourageantes 7ème puis 4ème places aux deux derniers EuroBaskets. L’Allemagne est en pleine ascension et va aller s’offrir cette fois une place dans le dernier carré. Nowitzki est évidemment omniprésent avec 24 points de moyenne sur la compétition, il sera d’ailleurs nommé MVP du Tournoi. À ses côtés, Ademola Okulaja, Patrick Femerling ou encore Marko Pesic, fils de l’actuel sélectionneur de la Serbie.

Cette joyeuse bande va même pousser la grande Argentine, futur championne olympique, dans ses retranchements en demi-finale. Le money time va pourtant sourire aux Argentins alors que l’Allemagne était en tête au début des 12 dernières minutes. Nowitzki finit meilleur scoreur du match avec 24 points mais en tirant à 8/26.. C’est bien Sconochini (18 points) et les siens qui filent en finale retrouver la Yougoslavie. L’Allemagne surclasse la Nouvelle-Zélande pour la troisième place et sort la tête haute, elle vient de réaliser sa meilleure perf au Mondial dans son histoire.

Un accomplissement qu’elle aura bien du mal à faire fructifier. 6ème au Japon en 2006, elle ne parvient même pas à atteindre le Top 15 lors des éditions suivantes. En Espagne en 2014, elle n’est même pas qualifiée.. Bref, il aura fallu attendre longtemps pour revoir un maillot noir et blanc au premier plan dans une Coupe du Monde et c’est dire si les Allemands ont attendu ce renouveau. Reste à voir si Franz Wagner et ses copains feront mieux que leurs glorieux aînés.