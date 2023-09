Coupe du Monde 2023 : la Lituanie affrontera la Slovénie en match de classement 5-8, demain à 14h30

C’est l’un des matchs que le monde aura oublié d’ici la fin de semaine, Lituanie – Slovénie débarque ce jeudi sur vos écrans.

Lituanie – Slovénie : qui de Luka Doncic ou de Jonas Valanciunas essaiera de grapiller au plus proche de la 5e place, si peu convoitée. « Si peu convoitée », car l’Allemagne et la Serbie – qualifiées pour les demi-finales aux côtés des Etats-Unis et du Canada – sont les deux nations européennes qui profiteront des quotas qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour les autres, c’est mort, et il faudra passer par les tournoi de qualification (TQO) qui se dérouleront sur la saison qui arrive.

Ainsi, l’enjeu de ce jeudi n’est pas vital. Il est même accessoire. Terminer plus haut pour ne pas finir trop bas. Engranger de la confiance avec sa sélection nationale pour taper dans l’œil du sélectionneur avant les prochaines échéances. En ce dernier point – déjà acquis le concernant – il est possible que Luka Doncic ne se présente pas sur le parquet demain. Tout comme d’autres cadres de la Slovénie et de la Lituanie pour lesquels la reprise en club approche. Cette rencontre sera l’occasion de faire sortir du fond de tiroir les joueurs avec un faible temps de jeu sur cette Coupe du Monde. Comme ça, et sans en faire pâtir toute une nation, ils pourront raconter à leurs gosses que « papa a marqué deux points contre Luka Doncic ». Trop la classe. Rendez-vous demain à 14h30 sur les antennes de BeIN Sports.

Luka vs Shai step-back three competition. NEED.#FIBAWC pic.twitter.com/EGQneI0qbr

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 6, 2023