Duel au sommet entre Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic pour accéder au dernier carré de la compétition. Les deux esthètes du jeu n’ont pas eu le même soutien, ni le même calme. SGA avait Dillon Brooks et Luguentz Dort pour contenir l’arrière des Mavs qui, quant à lui, ne pouvait pas assumer la défense sur la star du Thunder. Résultat des courses, Shai file en demi, et Luka file au lit après s’être bien énervé (comme trop souvent) contre le corps arbitral. Envoyez les notes !

# Canada

Dwight Powell (5,5) : aucun tir malgré un certain temps passé sur le parquet. Dwight Powell ferait un très mauvais chasseur.

Kelly Olynyk (6,5) : peu en réussite aux tirs aujourd’hui, l’informaticien métalleux a su devenir important dans tous les autres compartiments du jeu et troquer sa chemise dragon contre ce jersey qui lui va si bien lorsqu’il joue de cette façon. Olynyk des mères.

Dillon Brooks (quarante-douze) : un cadenas posé sur le grand Luka Doncic, des shoots importants inscrits en attaque, des célébrations comme s’il était sur le dancefloor de la plage privée de Port Grimaud à chaque fois qu’il en rentre un, une exclusion pour chambrage et un retour dans le couloir en dansant avec des gants de boxe. Oui, tout ça dans le même match. Il n’y a pas à dire, Dillon Brooks est notre Mister Camping à tous.

RJ Barrett (7) : s’il y a du déchet dans sa sélection de tirs, il y a surtout beaucoup de points inscrits pour épauler SGA dans ce domaine. Sa sélection de shoot reste tout de même assez loufoque. Pierre-Emmanuel Barrett.

Shai Gilgeous-Alexander (8,5) : il rend le basket trop facile et trop beau à voir jouer. Bien plus esthétique que nous tous, l’arrière du Thunder a écœuré les Slovènes en envoyant de n’importe quel endroit du terrain. Shai Gorgeous-Alexander.

Luguentz Dort (6) : excellent relais défensif de Dillon Brooks lorsque celui-ci a préféré finir plus vite à la douche, Lu Dort a livré une nouvelle partition très sérieuse et appliquée, le tout en ayant des enclumes dans les triceps.

Nickeil Alexander-Walker (6,5) : le canardeur en chef de l’équipe (et accessoirement cousin de SGA) a une nouvelle fois assumé son rôle en restant bien net derrière l’arc. Sur Call Of Duty on appelle ça un campeur, au basket, on appelle ça un génie.

Melvin Ejim (5) : trois minutes pour se dégourdir un peu les jambes.

Kyle Alexander (5) : seulement une de plus, suffisant pour mettre deux lancers.

# Slovénie

Mike Tobey (5) : bien neutralisé par Dwight Powell, le natif du New Jersey n’a pas eu l’impact escompté dans ce match. On a au moins pu profiter de son shoot aux bras tendus

Bine Prepelic (3) : on a retrouvé la cape d’invisibilité de la série Harry Potter, c’est ce Prepelic là qui l’avait.

Aleksej Nikolic (5,5) : a tenté quelques shoots derrière l’arc mais est malheureusement resté trop discret pour inquiéter le Canada.

Luka Doncic (7) : comment ne pas être frustré par Luka cet après-midi ? Toujours aussi magique même en jouant 3 à l’heure, il ne peut jamais s’empêcher de râler auprès du corps arbitral et de joindre ses doigts comme pour mimer la somme d’argent perçue par les hommes en gris. Ses deux moves signature sont le step-back et les applaudissements ironiques.

Zoran Dragic (4,5) : le petit frère relou que la daronne oblige à aller avec le grand, c’est lui.

Klemen Prepelic (7,5) : bien remis du contre de Nicolas Batum, Klemen Prepelic a été très bon en relais de Luka Doncic notamment à longue distance. Ses ardeurs ont été freinées par un Shai des grands jours, malheureusement il ne pouvait pas faire beaucoup plus.

Gregor Hrovat (5) : plus de fautes que de tirs tentés sur ce match. Il s’en foutait d’avoir le ballon, il voulait du sang.

Jakob Cebasek (4,5) : 1/4 à 3 points et pas grand chose d’autre à dire. Il venait étendre le linge, mais Cebasek.

Ziga Dimec (5) : quelqu’un a un feu à prêter ?

Jaka Blazic (5) : il fait lourd un peu non ?

Score final, 100 à 89 pour le Canada qui accède pour la première fois de son histoire (et peut-être pas la dernière) au dernier carré d’un Mondial. La Slovénie, quant à elle, y a cru, mais ne se battait pas dans la même cour, encore moins après l’exclusion de Luka Doncic.