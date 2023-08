Menée par un très grand Luka Doncic (34 points, 10 rebonds, 6 passes), la Slovénie a géré sans trop stresser la Géorgie (88-67). Les hommes d’Aleksander Sekulic en profitent pour prendre seuls la tête du Groupe F. Le billet pour le second tour est quasiment en poche.

Après avoir dompté le Venezuela au premier match, la Slovénie se retrouvait avec un adversaire un poil plus sérieux avec la Géorgie de Sandro Mamukelashvili et Goga Bitadze notamment. Un match piège sur le papier mais quand on a Luka Doncic dans ses rangs c’est tout de suite plus facile de s’en sortir. Dans un début de match poussif des deux côtés, c’est bien le chouchou des Mavs qui fait le show. Agressivité pour aller chercher des lancers, passes cadeaux pour les copains qui n’ont plus qu’à finir. Du Doncic dans le texte.

Lulu est chaud mais autour c’est un peu moyen chez les Slovènes. Le collectif géorgien, malgré une grosse maladresse, est plus agréable à voir évoluer. Dès que l’adresse revient chez les copains du Caucase, c’est une toute autre histoire et la Géorgie fait transpirer la Slovénie. On note par exemple les 10 points en première mi-temps de Sandro Mamukelashvili, le joueur des Spurs. La Slovénie reprend quand même de l’air avant la pause grâce aux lieutenants Dragic, Pepelic et Blazic (qui sortira malheureusement sur blessure après un coup au niveau du dos). Le retour de Doncic permet de mettre un petit coup supplémentaire sur la tête des Géorgiens mais il n’y a que 12 points d’avance à la pause. (45-33)

La seconde mi-temps est plus tranquille pour les Slovènes. Malgré un petit rapprochement dans le troisième quart-temps, les Géorgiens ne retrouvent plus leur fluidité dans le jeu et se mettent à déjouer. La défense slovène fait du bien meilleur boulot et évidemment il y a un sourire qu’on voit de plus en plus sur le terrain. Jeu poste bas, fadeaway, feintes et finition avec le and one. Luka Doncic joue (encore) face à des enfants. Avec déjà plus de 35 points de moyenne sur les deux premiers matchs, Luka semble bien parti pour finir meilleur scoreur du tournoi. Les 21 points de Mamukelashvili en face n’auront pas permis à la Géorgie de faire douter sur la durée le favori slovène.

Avec une deuxième victoire en deux matchs, la Slovénie n’est pas encore officiellement qualifiée mais il faudrait un cataclysme face au Cap-Vert pour les priver du second tour avec une différence de points déjà très favorable. La Géorgie jouera de son côté son billet face au Venezuela, déjà éliminé.