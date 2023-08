Boris Diaw réagit aux propos de Noah Lyles : « Quand une équipe de foot gagne la Ligue des Champions, elle n’est pas “World Champ” »

La phrase de Noah Lyles, athlète américain, n’en finit pas de faire réagir. Après les superstars NBA, c’est au tour de Boris Diaw de répondre au nouveau champion du monde du 100 mètres.

C’est une petite décla qui fait pas mal de bruits. Celle de Noah Lyles, le récent vainqueur du 100 mètres aux championnats du monde d’athlétisme, a déclaré que le titre de “World champions” attribué aux champions NBA était clairement galvaudé. Une phrase qui a fait particulièrement réagir les NBAers, mais également Boris Diaw.

Notre babac national a tenté d’expliquer les choses en faisant un parallèle assez parlant avec les vainqueurs de la Ligue des Champions au foot.

Asked former NBA champ (currently France G.M.) Boris Diaw about Noah Lyles’ NBA champion/World champion comments:

“When I became NBA champ, I liked to call myself NBA champ not world champ.

“The UEFA Champions League champs don’t call themselves world champs…”

FULL ANSWER: pic.twitter.com/bECqKytVzU

— Antonis Stroggylakis (@AStroggylakis) August 28, 2023

« Je comprends pourquoi il dit cela. Personnellement quand je suis devenu champion NBA, je préférais dire que j’étais champion NBA plutôt que champion du monde car ce n’est pas une coupe du Monde. Mais historiquement, l’équipe qui devient championne NBA est la meilleure équipe du Monde. Equipe de club, pas sélection nationale. » « Je pense que c’est comme en Champions League. Je ne pense pas qu’il y ait de meilleure équipe de foot dans le monde que celle qui remporte la Champions League. Mais on ne les appelle pas champion du Monde. On les appelle les vainqueurs de la Champions League. » – Boris Diaw, Eurohoops

Une comparaison assez parlante et imagée pour comprendre le problème qui se pose avec cette appellation. Si tant est que le problème existe vraiment…

Source : Antonis Stroggylakis